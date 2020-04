La WWE dit que WWE 2K21 n’est pas en préparation, des nouvelles sur l’avenir de la franchise lundi prochain

Par Stephany Nunneley,

Samedi 25 avril 2020 14:46 GMT

Il semble que le jeu WWE 2K21 ne soit pas en préparation cette année, selon la WWE.

Plus tôt cette semaine lors d’un appel aux investisseurs, World Wrestling Entertainment, Inc (WWE) a annoncé qu’il n’y aurait pas de nouveau jeu dans la série WWE 2K sorti cette année.

La déclaration a été faite par le directeur financier de la WWE, Frank Riddick, lors d’un entretien avec les investisseurs. Interrogé sur une nouvelle entrée dans la série de jeux de lutte, il a déclaré: “Il n’y aura pas de lancement de jeu cette année.”

Alors que 2K Games n’a pas encore commenté l’annonce faite par la WWE, le compte Twitter officiel de la série a déclaré que nous pouvons nous attendre à des nouvelles sur l’avenir de la série ce lundi 27 avril (merci. IGN).

Nous partagerons des détails sur l’avenir de la franchise WWE 2K ainsi que des nouvelles passionnantes lundi à 7h00 PT. – # WWE2K20 (@WWEgames) 24 avril 2020

Le dernier jeu de la série, WWE 2K20 a été mal reçu par les critiques et les joueurs en raison d’une myriade de bugs et de problèmes. C’était un tel gâchis à la sortie que le support Sony a reconnu les problèmes et a commencé à offrir aux joueurs des remboursements sur demande.

Le studio de développement Visual Concepts a commencé à travailler sur les correctifs du jeu, en se concentrant sur la correction des personnages en «déformant» ou en se déplaçant de manière anormale dans l’arène.

WWE 2K20 a été le premier jeu de la série développé par Visual Concepts après que le développeur de la série originale Yuke ait abandonné pour créer son propre titre de catch.

Depuis 2000, Smackdown, un jeu de la franchise de catch est sorti chaque année.

