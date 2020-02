La Xbox One lance une nouvelle conception d’interface

Depuis son lancement en 2013, l’interface Xbox One a été renouvelée plusieurs fois pour répondre aux demandes des utilisateurs et améliorer l’expérience. Aujourd’hui, après une phase de test privé qui a duré près de six mois, Microsoft a rendu public une mise à jour qui offre à nouveau une nouveau design pour le tableau de bord de la console.

A cette occasion, ceux de Redmond se sont attachés à faire plus simple afin d’accéder rapidement aux jeux et applications. Onglets supérieurs supprimés, à partir de laquelle il était possible d’accéder à la page principale, Xbox Game Pass, Mixer et Microsoft Store. Maintenant, les sections mentionnées sont situées sous le jeu ou l’application sélectionnée comme principale.

L’idée est que l’interface affiche les derniers jeux utilisés, un peu comme la PlayStation 4. De cette façon, il est plus facile de localiser le titre que nous voulons apprécier. De plus, Microsoft vous permettra personnaliser l’emplacement de l’écran où les notifications sont affichées. Cette option, l’une des plus demandées ces dernières années, sera idéale pour éviter que des alertes n’interfèrent avec le HUD de certains jeux.

Un autre détail intéressant de la nouvelle interface est que les aspects des icônes de la bibliothèque ont changé, ce qui facilite la distinction entre un jeu complet et une démo. Avez-vous une Xbox One avec un lecteur de disque? Vous pouvez enfin éjecter un jeu du plateau de la télécommande. Enfin, les conversations afficheront désormais les images envoyées depuis les applications Xbox sur iOS, Android et Windows 10.

La mise à jour de votre console est assez simple; il vous suffit d’appuyer sur le bouton Xbox de la télécommande, d’aller dans “Système” (icône d’engrenage) puis dans “Paramètres”. Une fois à l’intérieur, déplacez la section “Système” puis “Mises à jour et téléchargements”. En appuyant sur l’option “Mettre à jour”, vous commencerez automatiquement le téléchargement et l’installation des fichiers avec les nouvelles décrites ci-dessus.

