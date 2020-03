La Xbox Series X a déjà lancé le mois

Actualisation: Larry Hryb, chef de la communauté Xbox, a précisé dans son compte Twitter que la date indiquée par le web n’est pas exacte. Cependant, il garantit que tout est encore en place pour le lancer au cours du dernier trimestre de 2020.

Une page de produit Xbox dans certaines régions a incorrectement répertorié la date de lancement de la Xbox Series X comme Thanksgiving 2020. Nous nous engageons à lancer Holiday 2020

– Larry Hryb 🦉✨ (@majornelson) 18 mars 2020

Publication originale:

Grâce à son site Web, Microsoft a révélé que la Xbox Series X sera disponible pendant les vacances de Thanksgiving aux États-Unis, c’est-à-dire, en novembre. Il convient de noter que la célébration a lieu exactement le jeudi 26, mais il est peu probable que la console commence sa vente ce jour-là, car la plupart des consommateurs de ce pays se concentrent sur la célébration avec leurs proches.

Nous supposons que la Xbox Series X va frapper les magasins au cours de cette semaine, ou même plus tôt. Ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que ceux de Redmond veulent profitez des ventes du Black Friday le 27 novembre, jour où les ventes de jeux vidéo montent en flèche aux États-Unis. Bien entendu, cette fenêtre de lancement ne s’applique, pour le moment, qu’aux États-Unis; Nous devons attendre des informations officielles pour le reste du monde.

En décembre de l’année précédente, en particulier lors du gala des Game Awards 2019, Phil Spencer, directeur de la division Xbox, a confirmé que son matériel arriverait au cours du dernier trimestre de 2020. En fait, plusieurs rapports récents indiquaient novembre comme le mois de lancement. En plus du Black Friday, Microsoft a l’intention de profiter de la saison de Noël, qui dans le monde entier est une période où les ventes de technologies augmentent considérablement.

Ceux dirigés par Phil Spencer ont révélé une multitude de détails sur la Xbox Series X ces derniers jours. Lundi dernier, ils ont confirmé toutes ses caractéristiques techniques, à commencer par Processeur AMD Zen 2 personnalisé avec 8 cœurs (3,8 GHz) et un GPU avec architecture RDNA 2 de 52 unités de calcul, 12 téraflops et prise en charge du lancer de rayons. La RAM est GDDR6 et a une capacité de 16 Go.

Bien sûr, il reste à connaître une autre donnée de grande importance, son prix. Compte tenu de ses spécifications, on peut prévoir que ce ne sera pas un produit bon marché. Les rumeurs pointent à 500 $, mais personne ne devrait être surpris si le chiffre final augmente. Quand connaîtrons-nous le reste des informations? En juin, ils organiseront un événement numérique en l’absence d’E3 2020, qui a été annulée en raison du coronavirus.

