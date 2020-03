La Xbox Series X a la forme d’un réfrigérateur pour évacuer plus de chaleur

Contrairement aux anciennes consoles de jeux vidéo, la Xbox Series X se tient debout au lieu de s’étendre horizontalement. Microsoft dit que le choix de conception faisait partie d’un effort pour rendre le ventilateur du matériel aussi grand et efficace que possible.

La société a exposé sa pensée dans une récente interview avec Digital Foundry sur Eurogamer. Le facteur de forme inhabituel de la console est le produit de deux choses: la nécessité d’un lecteur optique capable de lire les disques et la nécessité d’optimiser le volume du dissipateur de chaleur pour faire face aux grandes exigences d’énergie. Le résultat est quelque chose que les gens ont immédiatement comparé à un appareil de cuisine après sa révélation initiale aux Game Awards 2019.

“Jim [Wahl] mentionné comment l’ODD [optical disc drive] définit une dimension, le volume du dissipateur de chaleur définit l’autre dimension, la hauteur est définie par le flux d’air et tout au long de ce type de négociation complexe pour comprendre comment ces éléments se réunissent, nous avons atterri sur un facteur de forme carré que nous aimons », Chris Kujawski, concepteur principal chez Microsoft, a déclaré à Digital Foundry.

En plus d’être en forme de réfrigérateur, l’évent de la Xbox Series X se trouve sur le dessus et a des trous encore plus grands que les consoles précédentes afin que l’air chaud qu’il génère puisse sortir le plus rapidement possible. «Vous avez un échappement par le haut et nous avons de grands trous de ventilation, mais l’effet net de tout assembler, d’avoir des chemins parallèles, d’avoir ce ventilateur silencieux vraiment puissant en haut, c’est que nous obtenons 70% plus de flux d’air à travers cette console que la génération précédente et nous obtenons un débit d’air de 20% supérieur à travers notre dissipateur thermique que dans la génération précédente », a déclaré Jim Wahl, directeur de l’ingénierie mécanique du projet.

Bien que la Xbox Series X puisse ressembler à un réfrigérateur, elle fonctionne essentiellement comme une tour de refroidissement géante pour le processeur Zen 2 personnalisé et le GPU RDNA 2 logés à l’intérieur. J’espère que c’est encore plus silencieux que ma PS4.

