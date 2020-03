La Xbox Series X aura un contrôle avec plusieurs améliorations et un D-pad renouvelé

Pour profiter de toute la puissance et des fonctionnalités attrayantes de la Xbox Series X, Microsoft a conçu un nouveau contrôleur pour la prochaine génération. L’équipe matérielle Xbox s’est efforcée de récupérer et d’améliorer l’héritage de la marque dans le but de fournir le “meilleur contrôle de tous les temps”.

Le nouveau contrôleur s’adaptera à la proposition générale de la Xbox Series X, qui a la puissance, la vitesse et la compatibilité comme piliers. Pour cette raison, le contrôle incorporera des améliorations intéressantes et de nouvelles fonctionnalités.

Nouveautés de la manette Xbox Series X

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la conception du nouveau contrôleur ne changera pas radicalement. Microsoft a pris cette décision de respecter l’héritage de la marque et d’utiliser la mémoire musculaire que les joueurs ont créée au fil des ans avec les commandes Xbox précédentes.

La commande offrira une meilleure ergonomie, la rendant plus confortable pour plus de personnes. De cette façon, le contrôle sera plus inclusif, ce qui récupérera partiellement la proposition de Xbox Adaptive Controller.

Le bouton sera confortable pour une plus large gamme de tailles de mains. Des modifications ont été apportées au contrôle pour le rendre fonctionnel, en particulier pour les personnes ayant de petites mains. “Nous l’avons fait en arrondissant les boutons du haut, en réduisant légèrement les bords des déclencheurs et en sculptant soigneusement les poignées”, a révélé le designer Ryan Whitaker.

La Xbox Series X aura un contrôle avec un D-pad redessiné, qui cherche à “améliorer les performances et l’accessibilité pour toutes les façons de jouer”. Le nouveau D-pad peut être utilisé dans une grande variété de genres de titres, ainsi que dans différents styles de jeu.

Le D-pad aura une base plus profonde qui sera une sorte de lieu de repos pour le pouce. Les angles en pente permettront une meilleure réponse avec un mouvement minimal, ce qui se traduit par des améliorations des performances au niveau du jeu.

De plus, la télécommande incorporera un bouton Partager ou Partager. De cette façon, les joueurs pourront partager du contenu avec la communauté d’une manière très simple et rapide. Vous pouvez prendre des captures d’écran ou enregistrer des vidéos sans entrer dans un menu. Ci-dessous je vous laisse une galerie avec des images du contrôle:

Voici à quoi ressemble la manette Xbox Series X

La commande offrira un niveau supérieur de compatibilité et de connectivité avec d’autres appareils et accessoires. Microsoft a confirmé qu’il sera idéal pour une utilisation avec Project xCloud, car il sera compatible avec les appareils iOS et Android. Il aura également un support PC.

Le contrôleur utilisera la technologie Bluetooth basse énergie, la mémoire pour divers appareils, un port USB-C et profitera du nouveau système d’entrée à latence dynamique, qui offrira une meilleure expérience de jeu. Enfin, un motif de points tactiles a été confirmé sur les déclencheurs et les boutons supérieurs, ce qui offrira une meilleure adhérence.

Le lancement de la Xbox Series X est prévu pour plus tard cette année. Retrouvez toutes les actualités liées à la console nouvelle génération sur ce lien.

