La Xbox Series X aura un meilleur système de compression de texture dans sa manche que la PS5 Kraken

BCPack serait une solution tellement spécifique qu’elle obligerait Sony à rattraper Kraken.

Par Mario Gmez / 23 mars 2020, 23: 30182 commentaires

Au cours des dernières semaines, les deuxMicrosoftcommeSonyont soumis de longs rapports sur laspécifications techniquesde leurs consoles nouvelle génération: Xbox Series X et PlayStation 5, respectivement. Vous avez probablement lu beaucoup de commentaires sur le processeur ou le SSD des deux machines, mais le développeur Richard Geldreich, qui a précédemment travaillé chez Valve et Ensemble Studios, a soulevé sur Twitter un sujet très intéressant que vous auriez pu ignorer: lecompression de texture.

Sony en a parlé ouvertement dans sa panne technique de PS5, où Mark Cerny n’a pas hésité à profiter d’un système appeléKrakenIl a gagné en popularité auprès des experts au fil des ans et vise à devenir la norme dans un avenir proche. Cependant, Geldreich note que si Kraken est vraiment efficace, il est toujours unsolution génériquequi pâlit devant l’alternative de Microsoft:BCPack, qui est actuellement enveloppé de mystère face au public. Et pour cause: cela pourrait être l’une des clés de la rivalité à long terme avec Sony.

Le développeur soupçonne que BCPack pourrait compresser les textures des jeux encore mieux que Kraken combiné avec le système d’optimisation “ optimisation de la distorsion du taux ”, ou RDO. En fait, il pense que si Sony n’a pas encore implémenté cette combinaison dans le SDK PS5, il sera obligé de le faire pour concurrencer dans ce domaine avec la Xbox Series X. À titre indicatif, il estime que Kraken pourrait compresser les textures d’une carte complexe jusqu’à 20 ou 30% sans RDO, tandis que BCPack serait capable d’atteindre environ 50% par lui-même. Semble être beaucoup de solutionmoins exigeantavec du matériel aussi.

Geldreich a demandé des commentaires à James Stanard, un ingénieur spécialisé de Microsoft, à ce sujet. “Désolé. Nous ne sommes pas prêts à en partager plus[al respecto]publiquement, mais nous en avons révélé plus[socios]Xbox. En ce moment j’améliore le compresseur de texture Xbox (XBTC) et partage des mises à jour fréquentes avec la communauté Xbox dès leur arrivée “, explique cette dernière. Répondant aux doutes des autres internautes, Stanard commente qu’il s’agit d’un encodeur spécialement conçu pour les textures de jeu, et que Microsoft est capable deles réduire “encore plus”que le format de bloc que nous connaissons.

BCPack serait plus efficace que de combiner Kraken avec RDOPour l’instant, de la part de Sony, ils sont convaincus que Kraken de RAD Game Tools fournira 10% d’optimisation supplémentaire plus qu’intéressant. Le décompresseur personnalisé que la PS5 utilise pour fonctionner avec ce système, qui dans un processeur traditionnel équivaudrait à neuf cœurs du processeur Zen 2 fourni dans la console. Nous vous recommandons de jeter un œil à notre comparaison entre Xbox Series X et PS5 pour voir plus de détails sur les deux machines.

