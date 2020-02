La Xbox Series X aura une accélération matérielle audio dédiée

Par Stephany Nunneley,

Mercredi 19 février 2020 15:46 GMT

La Xbox Series X proposera une accélération matérielle audio dédiée, et elle sera discutée lors d’une session GDC 2020 organisée par Microsoft.

La session GDC 2020 «plongera profondément» dans le pipeline de conception audio et sa relation avec l’accélération matérielle dédiée sur les consoles Xbox de nouvelle génération.

Selon Wccftech, avoir une accélération matérielle audio dédiée améliorera le son spatial.

La session, selon sa description, inclura Rober Ridihalgh, spécialiste audio technique senior de Microsoft, et les concepteurs audio de Borderlands 3 et Gears of War 5.

En ce qui concerne les améliorations audio avec la PS5, la console serait dotée d’une intégration audio 3D.

En parlant de Xbox Series X, voici tout ce que nous savons sur la console jusqu’à présent.

