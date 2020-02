La Xbox Series X élèvera l’audio du jeu à un nouveau niveau pour cette raison.

Microsoft et Sony recherchent leurs consoles de nouvelle génération pour aller plus loin en termes de technologie. La Xbox Series X promet un grand potentiel et de très bonnes performances, mais cherche en même temps l’innovation dans d’autres sections importantes pour les utilisateurs.

L’audio est l’un des aspects fondamentaux de l’expérience de jeu, car c’est un composant qui contribue grandement à l’immersion. Microsoft veut amener l’audio du jeu à un nouveau niveau, alors préparez quelque chose de spécial pour la Xbox Series X.

Selon des informations récentes, la console de nouvelle génération intégrera du matériel audio dédié. Les données proviennent du résumé d’une présentation qui se tiendra à la Game Developers Conference 2020, où précisément les améliorations qui seront apportées en ce qui concerne l’audio seront discutées.

Rober Ridihalgh, spécialiste audio Microsoft, fera partie de l’événement. Les données de la conférence indiquent que la société a travaillé en étroite collaboration avec Dolby et certains autres partenaires pour révolutionner l’audio spatial dans les jeux.

Cette initiative s’appelle Project Acoustics et est capable de «convertir n’importe quelle paire d’aides auditives en un portail multidimensionnel vers un autre monde». La chose intéressante est que Project Acoustics est lié au matériel audio dédié qui aura «une nouvelle génération de consoles Xbox».

L’événement aura lieu le 18 mars et des concepteurs audio de Borderlands 3 et Gears 5. y participeront. Nous serons à la recherche de plus de détails sur cette innovation qui sera sans aucun doute un élément fondamental de l’expérience de jeu de la prochaine génération.

Sony ne veut pas être laissé de côté dans ce domaine, car il a déjà confirmé que la PlayStation 5 bénéficiera également d’améliorations audio. C’est lors du CES 2020 que Jim Ryan, PDG de Sony Interactive Entertainment, a révélé que la console comporterait de l’audio 3D.

Dans d’autres nouvelles récentes, la fonction d’un mystérieux port Xbox Series X a été révélée. De plus, Phil Spencer, chef de Xbox, a déclaré qu’il y aurait de nombreux jeux rétrocompatibles pour la nouvelle console. Vous voulez en savoir plus sur la Xbox Series X? Cliquez ici.

Source

.