La Xbox Series X évite la surchauffe tout en restant silencieuse

Le concepteur principal de Microsoft parle de flux d’air sur la nouvelle console.

Nous savons déjà que la Xbox Series X sera considérée comme une console puissante avec des qualités extraordinaires en ce qui concerne l’exécution de jeux, tels que la transition instantanée ou ses performances. C’est quelque chose que le pari de Microsoft, comme PS5,va essayer de s’améliorer pour la nouvelle génération de consoles.

La série X aura 70% de débit d’air en plus que la Xbox OneFonderie numériqueIl a produit une vidéo détaillant l’architecture de la Xbox Series X. Le concepteur en chef de Microsoft, Chris Kujawski, a proposé une série de déclarations du portail Eurogamer sur les spécifications techniques de la console. Beaucoup se sont peut-être demandé si une puissance plus élevée entraîne une plus grande surchauffe, maisce sera du passé grâce à divers facteurs.

Le concepteur a expliqué que toute l’organisation interne tourne autour de la réfrigération. La forme carrée que nous voyons actuellement est le résultat de l’ingénierie utilisée pour que toutes les pièces soient stratégiquement placées. Finalement,l’entreprise était ravie du design de la série X. D’un autre côté,les 12 téraflops de la Xbox Series X ont besoin d’un puissant système de refroidissementEt pour Jim Wahl, directeur de l’ingénierie mécanique de l’entreprise, la série X permet un débit d’air 70% plus élevé que la Xbox One tout en restant silencieux.

Le design de la console tourne autour de son refroidissement“Avec toute cette puissance, vous devez déplacer beaucoup d’air, et vous voulez le déplacer en silence. Nous avons étudié de nombreuses façons différentes de déplacer l’air dans un produit, etun seul ventilateur axial était le moteur pneumatique le plus efficace et le plus silencieux de notre système“Nous faisons beaucoup de personnalisations ici, donc le nombre de pales, en particulier la géométrie des pales, est hautement optimisé pour fonctionner dans les limites de notre système.”

Ajouté à ce flux d’air 70% plus que la génération Xbox précédente, est 20% plus de refroidissement grâce à ladissipateur de chaleur. En outre, Andrs Hernndez, directeur de l’ingénierie électrique, a ajouté que la chambre à vapeur Xbox Series X est également utilisée pour refroidir la mémoire GDDR6 de la console.

“En fait, nous avons fini par utiliser la chambre à vapeur pour deux ou trois choses. La première est quenous refroidissons également notre mémoire GDDR6 dans la chambre à vapeur“Hernndez commence”, cela était parfaitement logique parce que lorsque vous poussez beaucoup de bande passante, ces puces sont thermiquement élevées. Et puis la deuxième pièce est, comme je l’ai mentionné, les régulateurs. C’est l’un des éléments les plus puissants de notre console. “

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce qui nous attend dans la nouvelle génération de consoles, vous avez à votre disposition notre analyse approfondie de toutes les fonctionnalités de la PS5 et de la Xbox Series X, laquelle voulez-vous?

En savoir plus sur: Xbox Series X, Xbox One, Microsoft et matériel.

.