La Xbox Series X fixe la date de présentation de ses jeux

Microsoft a confirmé que le Jeudi 7 mai, à 17h00 en Espagne et à 10h00 au Mexique, tiendra une nouvel événement Xbox Series X. Cependant, cette fois, ils ne se concentreront pas sur le matériel de la console, mais sur le des jeux qui constitueront votre catalogue initial, à la fois exclusif et multiplateforme. En fait, Ubisoft a annoncé qu’il profiterait de la conférence pour montrer la première vidéo avec le gameplay d’Assassin’s Creed Valhalla.

Vous voulez voir des jeux pour la Xbox Series X? Nous voulons vous montrer des jeux pour la Xbox Series X. Découvrez le gameplay de nouvelle génération First Look de nos partenaires développeurs mondiaux au sein de #InsideXbox le jeudi 7 mai à 8 h 00. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX – Xbox (@Xbox) 30 avril 2020

Bien que connaître les spécifications et les nouvelles techniques de la console soit très important, Les jeux de lancement définissent généralement le succès ou l’échec initial de n’importe quelle consolePour cette raison, les joueurs attendent de voir la bibliothèque qui sera disponible dès le premier jour. Dans le cas de la Xbox Series X, Halo: Infinite s’annonce comme le titre qui stimulera les ventes de matériel.

Cependant, il ne faut pas oublier que Microsoft a acquis un grand nombre d’études dans le but de renforcez votre bibliothèque First Party, dont la faiblesse était évidente avec la Xbox One. 343 Industries, Rare, Double Fine Productions, Mojang, The Coalition, Turn 10, World’s Edge, Obsidian Entertainment, Undead Labs, Compulsion Games, inXile, Playground Games, Double Fine, Ninja Theory et L’Initiative, tous travaillent sur des titres pour la Xbox Series X.

Bien sûr, et comme mentionné précédemment, Microsoft permettra à d’autres entreprises de monter sur scène pour présenter leurs propres propositions. On peut s’attendre à un événement très varié entre jeux exclusifs et Third Party. Quand Sony et la PlayStation 5 répondront-ils? Cela reste à voir, bien que la plupart des rapports conviennent qu’ils tiendront également leur événement en mai; Nous avons encore besoin de connaître le design de la console japonaise.

👇 Plus de Breaking News