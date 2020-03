La Xbox Series X n’aura pas de sortie audio optique

Sony n’était pas la seule entreprise à organiser une présentation pendant la semaine GDC, car Microsoft a partagé un peu plus d’informations sur la Xbox Series X lors de la conférence Game Stack Live. Lors de cet événement, quelques personnes ont remarqué que le modèle de la nouvelle Xbox envisagée avait une sortie audio optique S / PDIF. Cependant, cela semble avoir été une erreur et la console finale n’a pas utilisera cette fonctionnalité.

Après qu’un fan aura remarqué la sortie audio, IGN a contacté Microsoft, où il a été confirmé que la conception finale utilisera HDMI 2.1 dans ce département, quelque chose qui était déjà connu. Voici ce que Microsoft a commenté:

“Non. La Xbox Series X comprendra des ports réseau (Ethernet), une sortie HDMI, une carte d’extension de stockage Seagate et trois ports USB 3.1 “.

@JezCorden @DMC_Ryan @digitalfoundry pouvez-vous savoir si le Spdif est officiellement sur la série x son sur la console qu’ils ont sur la pile de jeu en direct aujourd’hui pic.twitter.com/4IaumEy2pF

– Gamers United 2020 (@MasyerGaming) 18 mars 2020

HDMI 2.1 a une large bande pour l’information et peut transporter des signaux jusqu’à 8K, ainsi que Dolby Atmos, simultanément. De plus, considérant que HDMI est devenu la norme pour la plupart, Microsoft a pris une décision assez logique, car la plupart des équipements audio modernes utilisent HDMI.

D’un autre côté, Sony utilisera du matériel spécifique qui utilisera un moteur audio Tempest personnalisé et aura un “audio 3D” qui permettra des expériences plus profondes et plus immersives. De même, ici, vous pouvez comparer les spécifications de la PS5 et de la Xbox Series X.

Via: IGN

