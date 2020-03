La Xbox Series X n’est pas aussi grande qu’un réfrigérateur, Microsoft confirme

Lorsque la Xbox Series X a été présentée pour la première fois en décembre 2019, les gens ont rapidement remarqué que la console ressemblait à un réfrigérateur lorsqu’elle était placée en position verticale. Les gens ont créé de merveilleux mèmes et des images de maquette en se moquant de la console pour ressembler à un réfrigérateur.

Microsoft participe désormais aux nervures. La société a publié une nouvelle image de la Xbox Series X, présentant ses dimensions et les comparant à un réfrigérateur. Enfin, nous pouvons être officiellement assurés que la Xbox Series X n’est pas aussi grande que le réfrigérateur.

Bien que la Xbox Series X ne soit pas aussi grande que l’appareil ménager commun, elle est plus grande à certains égards que les consoles Xbox précédentes. La Xbox Series X est disponible en 5,9 pouces de large, 5,9 pouces de profondeur et 11,8 pouces de hauteur. À titre de comparaison, la Xbox One X mesure 2,4 pouces de large, 9,4 pouces de profondeur et 11,8 pouces de hauteur. Bien que les deux systèmes soient à la même hauteur, la série X est plus épaisse que la One X.

La Xbox Series X est grande, mais ce n’est pas si grand

Vous pouvez voir une comparaison directe côte à côte dans la nouvelle vidéo de YouTuber Austin Evans ci-dessous.

La Xbox Series X devrait lancer ce jour férié, malgré les préoccupations concernant COVID-19 et l’économie mondiale. Cela a été une grande semaine pour la console, car Microsoft a également partagé de nouveaux détails sur les spécifications de la console, le facteur de forme, le contrôleur, la compatibilité descendante, etc.

Pour tout ce que vous devez savoir, consultez le résumé des nouvelles de la série X de GameSpot.

