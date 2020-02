La Xbox Series X présente de nouveaux détails sur ses fonctionnalités et ses spécifications techniques

Microsoft confirme 12 téraflops, 120 ips dans les jeux, le lancer de rayons et la compatibilité descendante complète avec les jeux Xbox.

Bien que la Xbox Series X devrait être l’un des grands protagonistes de l’E3 2020,MicrosoftIl a avancé certaines des caractéristiques techniques et la puissance de sa console de nouvelle génération, qui assurent qu’ils atteignent “un équilibre supérieur entre puissance et vitesse”, avec une conception intelligente qui garantit que les développeurs n’ont pas de problèmes au moment detirer le meilleur parti du matériel.

Dans un article détaillé publié sur son site officiel, ceux de Redmond soulignent que des progrès ont été réalisés “sur tous les fronts technologiques” pour créer “des mondes animés incroyables et dynamiques, ainsi que pour minimiser tout aspect qui pourrait gêner votre expérience. Parents Xbox Ils insistent sur l’idée que leur nouveau matériel devrait être facile à utiliser pour que les développeurs donnent le meilleur d’eux-mêmes.“La puissance brute n’est qu’une partie de l’histoire”.

Une performance deux fois plus élevée que celle d’une Xbox One X et plus de huit fois celle de la Xbox One d’originePour la Xbox Series X, il a opté pour unprocesseur personnalisé de dernière générationbasé sur la dernière architectureAMD Zen 2 et RDNA 2, avec une “capacité de traitement”quatre fois plus puissantque la série Xbox One. “Cela, selon eux, permet aux développeurs de profiter de12 TFLOPSdu GPU “avec une performance deux fois plus élevée que celle d’une Xbox One X et plus de huit fois celle de la Xbox One d’origine.”

“La Xbox Series X offre un grand saut générationnel en termes de puissance de traitement et de graphisme, avec une technologie de pointe qui se traduit par de plus grandes images par seconde, des mondes de jeu plus grands et plus sophistiqués et une expérience immersive jamais vue auparavant une console de jeux vidéo “, rapporte la société américaine. Microsoft s’est également emparé de sa technologie brevetéeOmbrage à débit variable (VRS), qui fournit aux développeurs les outils nécessaires pour utiliser la pleine puissance de la Xbox Series X de la manière la plus efficace.

Les mondes peuvent être encore plus grands, avec des temps de chargement instantanés et des déplacements rapides en un clin d’œil“Au lieu d’utiliser des cycles GPU uniformément pour chaque pixel de l’écran, la priorité peut être donnée aux effets individuels sur des personnages de jeu spécifiques ou des objets environnementaux importants”, suivent-ils. “Cette technique permet d’avoirimages plus stables et de résolution plus élevée par seconde, sans aucun impact sur la qualité d’image finale. “Comme prévu, la nouvelle génération de Xbox prend enlancer de rayons“matériel accéléré pour les applications DirectX”, créant un éclairage réaliste, des réflexions précises et une acoustique réaliste en temps réel.

L’engagement envers le SSD est clair dans cette nouvelle génération de consoles, et Microsoft n’a pas hésité à vanter les vertus de son nouveau système. “Notre nouvelle génération deDisques SSDIls améliorent pratiquement tous les aspects du jeu. Les mondes peuvent être encore plus grands et plus dynamiques, avec des temps de chargement instantanés et des déplacements rapides en un clin d’œil. “

Vous pouvez vivre une expérience de jeu à 120 images par seconde grâce à la Xbox Series XIl y a des fonctionnalités franchement intéressantes, comme l’option dereprendre le jeu en un instant, ici appeléCV rapide, qui “permet de reprendreplusieurs jeuxpratiquement immédiatement, vous emmenant exactement au dernier endroit où vous avez séjourné sans avoir à attendre sur les écrans de chargement. “D’autre part, Microsoft a confirmé qu’il a opté pour une entrée de latence dynamique (DLI), qui est une nouvelle fonction” qui synchroniser les données d’entrée immédiatement avec ce qui est affiché, ce qui entraînecontrôles et réactifs plus précis“Il y en a plus.

Microsoft a souligné son engagement à120fps dans les jeux vidéo. “Vous pouvez désormais vivre une expérience de jeu à 120 images par seconde, car la Xbox Series X permet aux développeurs de transcender la norme de 60 FPS pour atteindre un nouveau degré de réalisme et une action accélérée”, confirment-ils. D’autre part, ils prendront en charge la technologie HDMI 2.1, de sorte que la console se connecte automatiquement aux téléviseurs à faible latence.

