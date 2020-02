La Xbox Series X vous ramène immédiatement au jeu même après avoir redémarré la console

C’est l’une des caractéristiques phares de la machine de nouvelle génération de Microsoft.

Par Mario Gmez / 27 février 2020, 00:30

Dans les derniers jours,Microsofta présenté un nouveau lot de détails sur la Xbox Series X, sa console de nouvelle génération qui prévoit d’atteindre les magasins à la fin de 2020. Les informations couvraient à la fois les spécifications techniques et certaines nouvelles fonctionnalités d’intérêt. Parmi ces derniers, nous avons trouvé leFonction ‘Reprise rapide’, qui, comme son nom l’indique, permet aux joueurs de revenir rapidement au jeu.

Mais où va la portée de Quick Resume? Apparemment, étant encore plus puissant que beaucoup ne le pensaient: selon Larry «Major Nelson» Hryb, l’un des représentants de la société, la Xbox Series X peutvous ramène immédiatement au jeumême après avoir redémarré la console.

“J’ai dû redémarrer[XSX]car on est arrivémise à jour du système, puis je suis retourné au jeu et je suis revenu directement[a donde lo haba dejado]. Alors, survivez à un redémarrage “, explique Hryb dans un podcast récent. Cela nous fait nous demander s’il est également possible de récupérer le jeu de plusieurs jeux simultanément même après le redémarrage, même si nous devons probablement attendre un peu plus longtemps pour trouver la réponse.

Pour l’instant, nous sommes satisfaits de savoir que Xbox est dans l’E3 2020 contrairement à son concurrent direct, PlayStation où nous en apprendrons plus sur son lancement. Nous vous encourageons à revoir nos progrès avec tous les détails connus sur la Xbox Series X au cas où quelque chose vous serait arrivé ou si vous souhaitez en savoir plus sur l’un de ses avantages.

