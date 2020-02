La Xbox stimulera l’esport Halo Infinite comme jamais auparavant dans la série

Halo Infinite sortira cette année et vise à être l’une des meilleures exclusivités que les utilisateurs de Microsoft auront. Parmi les caractéristiques qui excitent davantage sur ce titre, il y a la section multijoueur compétitive, surtout si l’on tient compte de l’évolution de la scène de la franchise compétitive ces dernières années. Les plans de Microsoft pour le soutenir vont plus loin et ont annoncé aujourd’hui une alliance avec laquelle ils espèrent porter l’expérience à un nouveau niveau.

Grâce à Twitter, le compte dédié de Halo pour les sports électroniques a officiellement révélé qu’ils formeront une alliance avec l’équipe spécialisée dans ce thème du moteur des sports électroniques, grâce à laquelle il sera possible de porter cette section vers de nouveaux horizons. Par une déclaration officielle, il a été signalé que Esports Engine serait des partenaires très proches, car ils deviendront responsables de l’administration mondiale des esports pour la série Halo.

“C’est notre mission d’offrir le meilleur programme d’esports que Halo a reçu en 18 ans d’histoire et nous ne pouvons pas penser à un meilleur partenaire que les fans de longue date de Halo et les vétérans du moteur Esports”, a déclaré 343 Industries.

Une partie de cela se reflétera dans l’organisation du meilleur programme d’esports Halo Infinite et assurera la meilleure expérience pour les joueurs, les fans, les équipes et les opérateurs du monde entier. Si vous pensez qu’il y aura des problèmes pour que cette entreprise atteigne ses objectifs, nous vous rappelons qu’elle a de nombreuses années d’expérience dans la franchise Halo, et ce n’est que l’annonce d’une relation plus étroite et plus formelle avec l’équipe de développement.

De plus, afin de savoir quelles décisions sont les meilleures pour le titre et organiser la planification d’événements, il a été révélé qu’Esports Engine embaucherait une personne dont la seule tâche sera de jouer à Halo Infinite en tant qu’emploi à temps plein, selon GameSpot. Cela dit, Esports Engine a déjà rejoint l’équipe Halo Championship Series tandis que 343 Industries continue de développer le programme.

Une mise à jour sur les esports Halo Infinite. pic.twitter.com/Bcc1lw2IXS

– Halo Esports #HCS (@HCS) 19 février 2020

Que pensez-vous de cette association? Êtes-vous enthousiasmé par la scène compétitive de Halo? Êtes-vous impatient d’en savoir plus? Lorsque Halo Infinite sera disponible, allez-vous essayer de faire partie de sa section esport? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous n’avons pas vu beaucoup de jeu en action, mais tout indique que l’art et la section audio seront exceptionnels. En plus de Halo Infinite, les fans de la série ont d’autres raisons de se réjouir, car de nouveaux jouets liés à la franchise devraient arriver sur le marché.

Halo Infinite fera ses débuts exclusivement pour les consoles Microsoft 10 et Xbox One et Xbox Series X. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet si vous consultez son onglet.

