La Xbox x Air Jordan Collab est un bon goût pour un classique

Parce que c’est le week-end des étoiles en NBA, et parce que traditionnellement, les entreprises liées au basket-ball ont le temps de montrer des trucs sympas, Jordan et Xbox ont décidé de faire équipe et de créer une console que personne ne peut réellement acheter.

Ce genre de chose n’est pas nouveau, en particulier pour Microsoft qui semble 1000 fois plus enclin à ces cascades de relations publiques que dans la sortie de consoles en édition limitée. La seule façon d’en obtenir un est de participer à un concours.

Ce qui est un peu dommage, car comme ce genre de collaborations vont, celle-ci est plutôt bonne! Alors que le schéma de couleurs tout rouge sur les contrôleurs peut initialement sembler un peu ennuyeux, le motif en cuir sur les coussinets et la console est un clin d’œil au nouveau coloris rouge de la Jordan 3 de 1988, une chaussure classique absolue (et une pour toujours liée au week-end All Star) que bon, whaddya sait, obtient une sortie de Nike ce week-end.

