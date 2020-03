La zone de guerre gagne en popularité à l’époque du coronavirus

Il est indéniable qu’un grand nombre de jeux vidéo, principalement des jeux gratuits, gagnent en popularité isolement global par coronavirus. Warzone, la bataille royale de Call of Duty, est apparue au milieu de la pandémie le 10 mars, ce qui a permis au nombre de joueurs actifs de continuer à croître de façon exponentielle. Activision a de nouveau partagé des chiffres impressionnants accumulant son titre gratuit jusqu’à présent.

Selon le compte Twitter officiel de Call of Duty, Warzone a été apprécié par 30 millions de joueurs depuis son lancement. Le chiffre, remarquablement spectaculaire, comprend les utilisateurs de Playstation 4, Xbox One et PC. N’oubliez pas que la bataille royale n’est pas disponible sur la Nintendo Switch et les appareils mobiles, bien qu’il ne semble pas pour l’instant qu’ils aient besoin de s’étendre à d’autres plates-formes.

Plus de 30 millions d’entre vous sont venus jouer à #Warzone. Merci à cette incroyable communauté.

Entrez et jouez gratuitement maintenant. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK

– Call of Duty (@CallofDuty) 20 mars 2020

Call of Duty: Warzone a eu un croissance exponentielle en quelques jours. Au cours de ses premières 24 heures, il a accumulé 6 millions de joueurs, mais est ensuite passé à 15 millions en une semaine. Au-delà de l’isolement de COVID-19, il y a d’autres raisons clés pour lesquelles vous réussissez. En premier lieu, Activision a décidé de l’offrir gratuitement et en tant que modalité autonome de Call of Duty: Modern Warfare. Vous ne devez pas acheter ce dernier pour en profiter.

De plus, l’entreprise a finalement compris que Le lancement de contenu téléchargeable gratuit est essentiel pour maintenir l’attention des joueurs. Warzone a hérité du format saisonnier de Modern Warfare, donc tous les deux mois, ils offriront des nouvelles importantes. Et pour ceux qui veulent tirer le meilleur parti de la bataille royale, ils ont à leur disposition un Season Pass qui donne accès à toutes sortes de skins et Call of Duty Points. En fait, avec ces pièces, vous pouvez obtenir le prochain Season Pass.

Lundi, ils ont ajouté le mode solo pour bataille royale, répondant ainsi à l’une des plus grandes demandes de la communauté. La prise en charge de 200 joueurs en une seule partie et les équipes élargies, éventuellement 4 ou 5 joueurs, seront ajoutées à l’avenir. Warzone réussira-t-il à maintenir le succès? Nous le saurons dans les prochaines semaines.

