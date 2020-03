L’accord «Achetez 2 obtenez 1 gratuit» d’Amazon sur les jeux vidéo et les jeux de société est de retour

Par James Pickard,

Lundi 30 mars 2020 17:02 GMT

Amazon a ramené son offre exceptionnelle qui vous permet d’acheter 2 obtenez 1 gratuit sur certains jeux de société et jeux vidéo.

C’est un accord au calendrier impeccable du méga-détaillant, car beaucoup d’entre nous sont maintenant enfermés chez eux à la recherche de quelque chose à faire ou à jouer. Et il y a beaucoup de grands jeux inclus – que vous recherchiez quelque chose pour votre console ou votre table.

Vous pouvez parcourir la gamme complète de produits dans la promotion Buy 2 Get 1 Free ici. J’ai également répertorié quelques-uns des jeux hors concours inclus ci-dessous pour vous donner une idée de ce qui est à gagner.

Jeux vidéo:

Doom Eternal

Échouement de la mort

Les mondes extérieurs

Grand Theft Auto 5

Nioh 2

Monster Hunter World: Iceborne – Master Edition

Shenmue 3

Crash Team Racing

Hôpital de Two Point

Jeux de société:

Kit Essentiels Donjons & Dragons

Coffret de départ Donjons & Dragons

Noms de codes

Les colons de Catan

Chatons explosifs

Cartes contre l’humanité

Risque

Splendeur

Mysterium

Dixit

Munchkin

Parmi ceux-ci, les goûts de Doom Eternal et Nioh 2 sont des inclusions très tentantes, étant donné qu’ils ne sont sortis que depuis quelques semaines. Le stock semble être un problème à certains endroits, alors assurez-vous de vérifier à nouveau ce qui est disponible car certains peuvent ne plus être disponibles lorsque vous naviguez.

Sur le devant de la table, je peux très facilement recommander à la fois Codenames et Mysterium comme une paire de jeux de société brillants à jouer pour tous les âges. Idéal pour mélanger les choses lors de ces soirées tranquilles. Le premier est un jeu de mots qui demande aux joueurs de décrire une série de noms de code sur la table en utilisant seulement des indices d’un mot. Dirigez-les vers le vôtre et vous gagnez, vous devrez éviter de décrire accidentellement ceux qui appartiennent à votre adversaire – ou de trouver l’agent double de fin de partie.

Pendant ce temps, ce dernier est un jeu coopératif où une personne joue comme un fantôme et l’autre comme des enquêteurs paranormaux. Le fantôme ne peut communiquer qu’en utilisant une série de cartes de rêve abstraites, que les joueurs doivent utiliser pour identifier qui a tué le fantôme, en utilisant quelle arme et où. Imaginez quelque chose comme Cluedo rencontre Most Haunted via David Lynch et vous aurez l’idée.

Quoi qu’il en soit, gardez un œil sur la page de promotion Buy 2 Get 1 Free car plus de jeux pourraient être ajoutés à tout moment. Heureusement, il y a quelque chose qui vous divertira!

