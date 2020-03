L’achat de ce jeu Nintendo Switch vous rapportera quatre autres jeux gratuitement

Un nouveau jeu axé sur l’apprentissage d’autres langues, Trancelation, sort pour Switch le 13 mars. C’est un titre de style arcade qui gamifie le processus d’apprentissage, et l’éditeur Baltoro Games a donné aux premiers utilisateurs quelques incitations à acheter le jeu.

Nintendo Life rapporte que si vous prenez le jeu sur Switch avant le 16 mars, vous pourrez télécharger gratuitement quatre jeux supplémentaires. Ce ne sont pas les jeux les plus prestigieux du système, mais ils vous appartiendront. Les quatre jeux à gagner à Freecell Solitaire Deluxe, Pizza Bar Tycoon, 2048 Battles et Flowlines VS.

Bien que Trancelation comporte un prix public conseillé de 10 $, il sera réduit de 30% au lancement, ce qui coûtera 7 $. C’est donc 7 $ pour cinq jeux – nous n’avons examiné aucun d’entre eux, mais si vous souhaitez étoffer votre collection Switch, cela pourrait être une bonne affaire.

Ce n’est pas aussi bon que la campagne de jeux gratuits Qubic de fin 2019, mais ce n’est toujours pas mauvais.

Il y a d’autres grosses ventes Nintendo Switch cette semaine, y compris des remises sur les jeux Mario.

