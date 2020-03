L’achat d’une Nintendo Switch s’avère difficile aux États-Unis en ce moment

Mettre la main sur une console Nintendo Switch n’est pas aussi simple que vous pourriez l’espérer aux États-Unis en ce moment, avec des problèmes de stock chez un certain nombre de grands détaillants faisant allusion à des difficultés de distribution plus larges.

Des magasins bien connus tels qu’Amazon, Target, GameStop et Best Buy ont du mal à répondre à la demande en ligne et en magasin à divers endroits. La recherche d’une console en ligne en ce moment vous présente des messages de rupture de stock constants; Le libellé de Target indique en fait que la console est “interrompue pour l’expédition”.

S’adressant au Hollywood Reporter, un porte-parole de Nintendo a fourni des commentaires sur les pénuries.

“Le matériel Nintendo Switch se vend dans divers magasins aux États-Unis, mais d’autres systèmes sont en route. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée.”

Le commentaire ne fournit pas de raison pour les ruptures de stock, mais un rapport Bloomberg publié en février a noté que l’Europe et les États-Unis pourraient voir des problèmes de stock dès avril en raison de l’épidémie de coronavirus. Il est possible que cet impact commence à se faire sentir.

Best Buy et GameStop ont fermé leurs magasins physiques aux États-Unis au cours du week-end, et les centres de réparation de Nintendo of America ont également été fermés.

