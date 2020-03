L’acheteur de la PlayStation SNES d’eBay souhaite l’afficher lors d’expositions

L’enchère a atteint 360 000 dollars et il y a eu des offres de certains connus dans l’industrie du jeu vidéo.

C’était une nouvelle il y a quelques jours: le prototype d’une Super Nintendo PlayStation est apparu sur eBay et a rendu la communauté des fousjeux vidéo classiques. Étant donné le caractère unique de la pièce, de nombreux collectionneurs ont recherché l’offre avec les meilleures offres, mais le gagnant étaitGreg McLemore, fondateur des pages Arcade-Museum.com, Pets.com et Toys.com, selon Forbes dans une récente interview.

McLemore puj360 000 $ par machine, et bien que beaucoup d’autres aient essayé de la joindre (comme le mêmePalmer Luckey, fondateur deOculus VR) aucun n’a fini par augmenter l’offre au-delà de celle de McLemore. Il semble que ce soit une bonne nouvelle, puisque l’intention de l’acheteur est de passer par des expositions dédiées au monde des jeux vidéo etafficher, entre autres, la Super Nintendo PlayStation dans le monde.

“Je voudraisne pas l’enfermer dans un placard séparé«J’ai reconnu», j’ai 800 machines récréatives et d’innombrables consoles, magazines et arts originaux. J’aime çapartager ma passion pour les jeux vidéo, et l’un de mes domaines d’intérêt est l’évolution du secteur, y compris la manière dont les arcades ont inspiré l’entreprise nationale et comment les premiers jeux vidéo ont inspiré ceux qui sont venus plus tard. Je pense que la Super Nintendo PlayStations’adapte parfaitement ici“.

Comment partager une telle pièce avec le reste des joueurs? Facile: a l’intention de faire une exposition surMusée d’Asie et du Pacifique de l’Université de Californie du Sudau printemps et à l’été 2021, bien que pour le moment aucun détail important n’ait été proposé sur les plans d’exposition de laappareil étrange et à prix. Il l’interroge avec Forbes, en outre, que McLemoreJ’ai déjà offert 100 000 dollars pour le matérielautrefois. Il a dû payer plus du triple pour la récupérer des années plus tard.

La Super Nintendo PlayStation est une pièceabsolument unique. Ceci est un prototype de ce qui allait être la collaboration entreSonyetNintendode lancer un lecteur de CD pour la console 16 bits de l’entreprise alors présidé parHiroshi Yamauchi. La collaboration n’a pas abouti et les deux ont suivi des directions différentes: Sony lancera seul l’industrie du jeu vidéo en créant la PlayStation et Nintendo s’alliera avecPhillipsdans une petite relation utile.

En savoir plus sur: Super Nintendo, Playstation, Prototypes et Retro.

.