L’acteur Batman Jeffrey Wright retourne au début pour ses recherches

The Batman, le nouveau film Batman du réalisateur Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle principal, a commencé le tournage. Nous avons eu notre premier aperçu du nouveau Batsuit, à la fois dans la vidéo officielle et dans les photos divulguées, mais il faudra beaucoup de temps pour que le tournage soit terminé, et plus longtemps encore jusqu’à ce que nous voyions une bande-annonce. Cependant, il y a toujours plus d’informations sur lesquelles spéculer.

Jeffrey Wright a été annoncé pour le rôle du commissaire Gordon en septembre 2019, et il a récemment pris sur Instagram pour publier une partie du matériel qu’il lit pour inspiration. En fait, il remonte plus loin que vous ne le pensez.

Batman: The Golden Age Volume 1 couvre l’origine originale de Batman dans les bandes dessinées, datant de 1939. La page de magasin du livre décrit son contenu: “Ces histoires originales de Detective Comics # 27-45, Batman # 1-3 et New York World’s Fair Comics # 1 incluent l’origine du Chevalier noir, ainsi que les débuts de Robin, du commissaire Gordon, du professeur Hugo Strange, du Joker, de Catwoman et plus encore! “

Certains ont supposé que The Batman s’inspirerait de Batman: Year One de Frank Miller, qui se concentre sur un Batman plus jeune et moins expérimenté. Cependant, avec tant d’histoire à tirer et la première année étant déjà morte, il est possible que Wright cherche l’inspiration ailleurs.

Plusieurs autres personnages majeurs de Batman figureront dans le film, notamment Catwoman (Zoe Kravitz), le Pingouin (Colin Farrell), le Riddler (Paul Dano) et Alfred (Andy Serkis). Un personnage que vous ne verrez pas, cependant, est le Joker de Joaquin Phoenix.

Le Batman pénètre dans les cinémas le 25 juin 2021.

