L’acteur de Game of Thrones confirmé pour la série Netflix The Witcher

La saison 2 de la série arrivera plus tôt que prévu.

Bien qu’il reste encore beaucoup à faire pour la saison 2 deNetflix The Witcher series, le ruissellement des données sur la production est constant et maintenant, grâce à ComicBook.com et RedanianIntelligence.com, nous savons que le tournage a commencé et que l’acteur Kristofer Hivju rejoindra le casting.

ComicBook.com assure que, comme on le soupçonne, le tournage de la deuxième saison a commencé et que, même, il est un peu en avance sur le calendrier, ce qui peut permettre une sortie anticipée, mais sans fournir de sources pour le corroborer.

Figure du nom de Kristofer Hivju pour le rôle de NigelDe son côté, le magazine spécialisé dansAdaptation Netflix, Redanian Intelligence, prétend avoir obtenu une ventilation de la distribution dans laquelle le nom de Kristofer Hivju pour le rôle de Nigel apparaît. L’acteur norvégien est connu pour son interprétation de Tormund Giantsbane dans la série Game of Thrones.

Selon le portail, Nigel sera un nom de code pour Nivellen, un personnage maudit, originaire de Redania qui correspond à l’histoire intitulée La graine de la vérité dans le premier livre de la série de romans. Il convient de noter, cependant, que le passage de Hivju à travers la série sera bref: uniquement le premier épisode.

Ce n’est que le dernier d’une liste de données divulguées et d’où émerge également la prétendue apparition de 2 sorciers supplémentaires et l’offre officielle du rôle de Vesemir à Mark Hamill.

Après un début réussi et compte tenu des temps, la deuxième saison de The Witcher débutera jusqu’à l’année prochaine.

