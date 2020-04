L’acteur de Grand Theft Auto 5 Ned Luke a un message d’intérêt public: arrêtez de croire aux fausses fuites de GTA

Il est inévitable que nous verrons un autre jeu Grand Theft Auto à un moment donné, mais plus de six ans après la sortie de Grant Theft Auto V, nous ne savons pas grand-chose sur ce qui va suivre. Ned Luke, l’acteur qui a interprété Michael De Santa dans le jeu en monde ouvert de Rockstar, a été interrogé sur un GTA 6 théorique pendant des années, et maintenant il a un message pour tous ceux qui achètent des rumeurs sur le jeu.

Dans une vidéo Instagram en direct aux côtés de Shawn Fonteno, qui a exprimé Franklin Clinton dans le jeu, Luke a appelé les personnes qui inventent des rumeurs sur la série, affirmant que personne en dehors de Rockstar lui-même ne sait rien.

La vidéo n’est plus sur Instagram, mais un utilisateur de Twitter, OhMrZack, a réussi à la capturer. Il est intégré ci-dessous.

“Ils disent que GTA 6 va être fabriqué à Vice City – comment tous ces gens obtiennent-ils toutes ces informations?”, Dit Luke, incrédule. “Les gens, vous ne comprenez pas? Ne croyez rien de ce que vous voyez sur Internet de BossManF *** TheWorld, ou quel que soit son nom, ou de n’importe lequel de ces gars-là”, dit-il, faisant référence à un “leaker” GTA spécifique.

“Ils n’ont aucune information privilégiée”, poursuit-il. “Ce ne sont que des appâts cliquables. Si vous l’entendez de Rockstar, alors vous savez.”

Sinon, Ned Luke n’a pas abordé la suite des événements avec Grand Theft Auto – et nous ne nous attendrions pas à ce qu’il le fasse.

GTA VI est probablement encore loin, car rien n’a encore été révélé. En outre, GTA V se vend toujours en nombre incroyable et gagne beaucoup d’argent via GTA Online. Cependant, des rapports suggèrent que nous avons presque obtenu un GTA: Tokyo, et en 2013, Rockstar avait déjà des idées pour une suite. En 2018, Dan Houser de Rockstar a déclaré qu’il serait difficile de créer une autre RGT dans le climat politique actuel; il a depuis quitté l’entreprise.

Rockstar Games a récemment envoyé ses employés travailler à domicile au milieu de la pandémie de COVID-19.

