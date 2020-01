L’acteur des Simpsons Hank Azaria confirme qu’il ne jouera plus comme Apu

L’acteur des Simpsons, Hank Azaria, ne jouera plus la voix du propriétaire de la supérette Apu dans le long spectacle animé. Azaria a confirmé qu’il quittera son rôle après des années de controverse concernant ce que beaucoup considèrent comme une représentation stéréotypée et raciste du personnage.

Tel que rapporté par Slashfilm, Azaria a déclaré lors d’un événement de la Television Critics Association qu’il ne jouerait plus Apu sur The Simpsons. “Tout ce que nous savons, c’est que je ne ferai plus la voix, à moins qu’il y ait un moyen de la faire passer ou quelque chose”, a-t-il déclaré. “Ce qu’ils vont faire avec le personnage, c’est leur appel. C’est à eux de décider et ils ne l’ont pas encore réglé. Tout ce que nous avons convenu, c’est que je ne ferai plus la voix.”

Azaria a également déclaré qu’il s’agissait d’une décision conjointe prise entre lui-même et les auteurs et producteurs de l’émission. L’acteur est également apparu comme de nombreux autres personnages des Simpsons au fil des ans, y compris Moe, Chief Wiggum, Comic Book Guy et Carl Carlson.

Apu est apparu dans les Simpsons depuis la toute première saison en 1990, mais la question des stéréotypes raciaux du personnage indo-américain a été mise en évidence dans le documentaire de 2017 The Problem with Apu, réalisé par le comédien Hari Kondabolu.

Azaria lui-même a abordé la controverse l’année suivante aux TCA. “L’idée que quiconque, jeune ou vieux, passé ou présent, a été intimidé ou taquiné ou pire en se basant sur le personnage d’Apu dans The Simpsons, la voix ou tout autre trop du personnage est affligeant.” il a dit. “[Creating negative stereotypes] ce n’était certainement pas l’intention. L’intention était de faire rire les gens et d’apporter de la joie. Alors que cela a causé n’importe quelle sorte de douleur ou de souffrance de quelque manière que ce soit, c’est dérangeant, en fait. “

The Simpsons était l’un des nombreux spectacles qui ont frappé Disney + en novembre de l’année dernière. Mais bien que les 30 saisons à ce jour soient là, il y a eu une certaine controverse sur le fait que tous les épisodes sont au format 16: 9, ce qui signifie que les saisons plus anciennes sont recadrées à partir de leur rapport 4: 3 d’origine. Le studio a par la suite déclaré que les 19 premières saisons de l’émission seront rendues disponibles dans leur rapport d’origine en 2020.

