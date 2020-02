L’acteur dit qu’un nouveau jeu de combat Capcom est en route

Dans la communauté des jeux de combat, certains des exposants les plus connus sont ceux liés à la franchise Capcom dans sa série Capcom vs, car beaucoup d’entre eux ont une qualité remarquable. Si vous êtes de ceux qui veulent voir le retour triomphal de la franchise, il semble que vous n’aurez pas à attendre longtemps pour connaître un prochain versement, car Capcom pourrait y travailler.

Étonnamment, à travers son compte Twitter, le comédien Brian Hanford, qui donne vie à V, de Devil May Cry 5, a révélé qu’il était “absolument excité par le prochain match de Capcom contre”. Si vous ne vous souvenez pas qu’un nouvel épisode de Capcom vs. Il est en cours de réalisation car il n’a pas été divulgué, de sorte que l’acteur pourrait avoir avancé des informations confidentielles que seul Capcom connaît.

Mais Hanford est allé plus loin, car il prévoyait qu’il y aurait de «nouveaux personnages», mais qu’ils pourraient être «très familiers». Bien qu’il ne le dise pas explicitement, on peut voir qu’en tant qu’acteur vocal de V, il est très possible que l’un des nouveaux personnages soit celui-ci.

C’est étrange, surtout parce que lorsqu’ils travaillent sur des projets comme ceux-ci, les acteurs signent des contrats de confidentialité et ne sont pas autorisés à en parler, mais le message de l’acteur est toujours disponible en ligne.

Il n’y a pas beaucoup de détails à ce sujet, donc les fans ne peuvent que spéculer sur cette éventuelle annonce. L’acteur n’a pas révélé quelle serait l’autre société avec laquelle Cacom ferait le crossover, mais le candidat le plus en vue pour certains est certainement Marvel, car il possède l’un des univers les plus riches et les plus reconnus non seulement dans le monde des jeux vidéo, mais aussi dans la culture pop Quelque chose qui renforce cela est qu’il y a quelques jours, il a été confirmé que Marvel vs Capcom 2 reviendrait à EVO 2020, il y a donc ceux qui pensent déjà que l’événement pourrait révéler la nouvelle livraison.

Cependant, il y en a d’autres qui pensent que ce serait très improbable car il y a quelques années a fait ses débuts sans grand succès Marvel vs .. Capcom Infinite, ils considèrent donc qu’il est préférable pour l’entreprise de reprendre le travail avec SNK.

Pour donner plus de carburant à l’imagination, rappelez-vous que Capcom a récemment mentionné qu’il aimerait ramener des franchises inactives, et la série de combats de crossover pourrait être l’une d’entre elles.

Cela ne fait pas de mal de vous dire que cela n’est pas confirmé et le seul indice que Capcom prépare un nouveau crossover vient de Hanford, nous vous recommandons donc de prendre cela comme quelque chose de non officiel. Apparemment, nous devrons attendre plus longtemps pour connaître la vérité. Nous te tiendrons informé.

Absolument pompé pour le prochain jeu #CapcomVS !!! De nouveaux personnages mais qui pourraient être TRÈS familiers …

– Brian Hanford (@brihanford) 15 février 2020

Et vous, voulez-vous voir le retour de Marvel contre Capcom Ou êtes-vous de ceux qui préfèrent l’idée d’un nouveau crossover avec SNK? Dites-le nous dans les commentaires.

Comme nous parlons d’un éventuel croisement de combat Capcom avec une autre société, nous vous rappelons que par le passé, le développeur avait préparé une alliance avec Bandai Namco pour faire de Street Fighter × TEKKEN une réalité, il pourrait donc également y avoir la possibilité que cette alliance prenne à un autre niveau en incluant des personnages des 2 sociétés. Rien n’est confirmé. Si vous souhaitez suivre l’actualité de Capcom, nous vous invitons à consulter cette page.

