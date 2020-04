L’acteur vocal de Leon Kennedy dans Resident Evil 2 est décédé

le Resident Evil La série a refait surface ces dernières années – avec Capcom refaisant et rééditant un certain nombre d’entrées classiques. Il y a même eu des rumeurs concernant plus de remakes et un tout nouveau jeu ces dernières semaines.

Dans cet esprit, il est incroyablement triste d’entendre Paul Haddad – la voix de Leon Kennedy dans Resident Evil 2 – est décédé à l’âge de 56 ans. La cause du décès n’a pas été révélée. Invader Studios – une maison de logiciels indépendante située en Italie – qui avait récemment travaillé avec Haddad sur un hommage d’horreur de survie à Resident Evil, lui a rendu hommage via Twitter:

Paul Haddad, notre cher ami et une icône de la communauté RE, est décédé récemment. Nous avons été vraiment honorés d’avoir la chance de rencontrer et de travailler avec un si grand homme et un brillant professionnel qu’il était. Repose en paix Paul … Tu vivras pour toujours dans nos cœurs. pic.twitter.com/o6gkMqX7SI – Invader Studios ™ (@InvaderDevs) 17 avril 2020

Haddad était peut-être mieux connu dans la communauté des joueurs pour avoir joué l’un des personnages principaux de Resident Evil 2, mais il avait également une carrière d’acteur dans le cinéma, la télévision et figurait dans des dessins animés comme The Adventures of Super Mario Bros.3.

Le jeu original Resident Evil 2 est sorti sur la première PlayStation en 1998, a été porté sur Nintendo 64, Dreamcast et Windows l’année suivante, et est finalement arrivé sur GameCube en 2003.

Au nom de la communauté Nintendo Life, nos condoléances vont à la famille et aux amis de Paul.

