L’action d’arcade Pro Yakyuu Famista 2020 débarque au Japon

Le baseball est l’un des sports les plus populaires au Japon et à partir de là, un nombre important de jeux ont émergé qui parient sur le style amusant et arcade, laissant la simulation de côté. L’une des franchises traditionnelles en ce sens est Famista, développée par Namco et dont les livraisons qui ont fait leurs débuts en Occident étaient connues sous le nom de Pro Baseball: Family Stadium. Eh bien, Switch verra un nouvel épisode qui peut être joué partout grâce à l’absence d’un verrou régional: Pro Yakyuu Famista 2020.

La surprise Nintendo Direct de cette semaine a également comporté une édition pour le marché japonais et là, Bandai Namco a révélé le lancement de Pro Yakyuu Famista 2020, un jeu de baseball de style arcade qui maintient les éléments essentiels de la franchise, tels que le design super déformé des personnages, c’est-à-dire avec un corps chibi et de grosses têtes. Dans cet épisode, comme cela s’est produit dans les précédents, les joueurs auront la possibilité de jouer avec certaines des stars de Namco en mode arcade, mais ils pourront également profiter d’un mode histoire qui opposera les stars de la société japonaise à l’un des extraterrestres. qui veulent détruire le monde.

Bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie, Bandai Namco a assuré que Pro Yakyuu Famista 2020 fera ses débuts sur la console hybride cette année.

Restez ici à LEVEL UP.

Source

.