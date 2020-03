L’action Wolcen RPG donne la priorité aux corrections de bugs pour le nouveau contenu

Plus tard, les auteurs de ce jeu d’action et de jeu de rôle se souviennent qu’il y aura de nouvelles aventures et du contenu gratuit.

Malgré sa haute qualité, la sortie de Wolcen: Lords of Mayhem a été marquée par de nombreux bugs et problèmes de serveur qui ont considérablement entravé l’expérience de jeu. Depuis lors, l’équipe deWOLCEN Studioa publié plusieurs mises à jour concernant certains de ces problèmes, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, et c’est pourquoi l’étudevidera les bugs corrigésavant de travailler sur de nouveaux contenus pour cette aventure action-RPG de style Diablo.

Wolcen recevra du nouveau contenu, également gratuit, pendant des annéesDans un long article intitulé Operation: Second Dawn, l’équipe derrière Wolcen s’est donné comme priorité de “corriger les bugs et d’améliorer la stabilité du jeu” par rapport à la création de nouveau contenu. C’est un changement important, car jusqu’à récemment, l’intention était d’ajouter un nouveau chapitre à l’histoire et de publier d’autres contenus de jeu supplémentaires.

Les responsables de Wolcen prévoient déjà qu’ils travaillent sur toutes sortes de corrections et d’améliorations, y compris un “nouveau système de récompense de quête pour éviter d’avoir une fenêtre ouverte au milieu de l’écran lorsque vous recevez une récompense”. En revanche, il a été confirméchangements de compétencespour améliorer ceux qui sont moins utilisés.

Bien sûr, nous travaillons également sur l’amélioration de la stabilité des serveurs et dans le chapitre 3 de l’histoire. Une fois ces problèmes résolus, Wolcen recevra un nouveau contenu. “Nous avons toujours prévusoutenir Wolcen depuis plusieurs annéeset cela comprend l’ajout réguliernouveau contenu gratuitDes mots qui ont plus de sens même si l’on considère que Wolcen a dépassé le million de jeux vendus en peu de temps.

Si vous ne connaissez toujours pas ce jeu d’action et de jeu de rôle développé avec CryEngine, vous pouvez consulter notre analyse Wolcen pour découvrir tout ce que ce titre PC offre.

