L’adaptation des derniers pourparlers entre nous commence par HBO

The Last Of Us pourrait bientôt devenir une adaptation télévisée. Craig Mazin, l’auteur du célèbre Tchernobyl, semble faire équipe avec le directeur du jeu Neil Druckmann et HBO, dans le but d’adapter le thriller post-pandémique dans une série télévisée. Oh mec.

Le Hollywood Reporter dit que l’adaptation se concentrera sur les événements du premier match. Il a également été signalé que des éléments supplémentaires basés sur la suite à venir pourraient être inclus. Le projet est donc une collaboration entre HBO, Sony Pictures Television et PlayStation Productions.

En tant que producteurs, l’ancienne présidente de HBO, Carolyn Strauss, et la présidente de Naughty Dog, Evan Wells.

S’adressant au Hollywood Reporter, Druckmann a déclaré à propos de l’adaptation: «Dès la première fois que je me suis assis pour parler avec Craig, j’ai été également époustouflé par son approche du récit, son amour et sa profonde compréhension de The Last of Us».

Mazin a salué Druckmann comme le «meilleur conteur travaillant dans le milieu du jeu vidéo».

Bon, premières impressions alors. Si Mazin et Druckman travaillaient ensemble, il y aurait toutes les chances que l’adaptation fonctionne. Cependant, comme de nombreux fans de The Last Of Us seraient d’accord, c’est une décision risquée compte tenu de l’impact du jeu depuis sa sortie. Mais Tchernobyl de HBO a été un succès commercial et critique, donc Mazin peut être la bonne personne pour le travail.

Donc, en ce moment, ce sont toutes les informations que nous connaissons sur l’adaptation de The Last Of Us. Il n’y a pas de calendrier pour le début du tournage ou une date de sortie. Cependant, l’adaptation cinématographique de la série Uncharted de Naughty Dog sortira en mars prochain.

Pendant ce temps, Sony s’est récemment retiré de PAX East 2020. En conséquence, malheureusement, pour les fans de la prochaine suite, la démo de The Last Of Us 2 a été annulée. Les billets sont disponibles pour PAX East 2020 via leur site officiel. Consultez le lien ici pour plus d’informations.

Naughty Dog a confirmé que The Last Of Us 2 était entré dans la «dernière ligne droite» du développement.

Les développeurs ont ajouté: «La fin du développement nous rapproche du lancement. Nous savons que vous avez tous été si patients au cours des dernières années, c’est donc très excitant de voir notre jeu prendre sa forme finale et sachant que cela signifie qu’il sera bientôt entre vos mains. »

