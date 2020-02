L’adorable bébé Sonic sera jouable dans 2 titres de hérisson bleu

Sonic The Movie a attiré l’attention des fans de hérisson bleu pour diverses raisons. L’un d’eux est que le film permettra de connaître une nouvelle facette du personnage emblématique de SEGA. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, le film offrira quelques détails sur l’origine du hérisson, car Sonic baby sera l’un de ses personnages.

Cette adorable version de Sonic a attiré beaucoup d’attention, donc certains développeurs ont eu une très bonne idée d’emmener Sonic baby à plusieurs jeux de la franchise. Grâce à cela, le hérisson bleu tendre sera un personnage jouable.

Achetez Sonic Mania sur Amazon:

Cela sera possible grâce à une collaboration entre Sonic The Movie et Sonic Forces: Speed ​​Battle, jeu désormais disponible pour les appareils iOS et Android. Sonic baby sera un personnage spécial, il aura donc une très bonne accélération et une grande vitesse maximale. Mais ce seront aussi les personnages les plus faibles.

Il sera également le seul personnage du jeu avec la capacité EMP Boost. De plus, Teen Sonic recevra un pouvoir appelé Ring Portal, inspiré du film Paramount.

Il a de grosses chaussures à remplir. Catch Baby Sonic maintenant pour une durée limitée dans #SonicForces Mobile et #SonicDash! pic.twitter.com/mE2EF5yfAT

– Sonic the Hedgehog (@sonic_hedgehog) 7 février 2020

Pour aggraver les choses, Sonic Forces: Speed ​​Battle présentera également divers emplacements sur la bande, tels que High Hill Park, Street Retreat et Suburban Speedway. Cette collaboration sera étendue à Sonic Dash, un titre également disponible pour les appareils mobiles et qui recevra le contenu de la bande.

Dans d’autres nouvelles connexes, un Sonic La Movie Redmi Note 8 Pro est sorti et est disponible au Mexique. D’autre part, Jim Carrey a parlé de son rôle de méchant sur la bande, car il jouera le Dr Eggman. Tout indique que SEGA dévoilera bientôt quelques projets sur Sonic.

Sonic The Movie sortira dans les cinémas du monde entier le 14 février. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur la franchise.

Source

.