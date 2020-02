L’affiche IMAX de No Time To Die présente les compétences de Bond en vélo

Cela fait près de cinq ans depuis la dernière mission de 007, mais le 25e film de James Bond, mais le 25e 007, No Time To Die, arrive le 10 avril. Le film voit Daniel Craig reprendre le rôle de Bond une fois de plus, et une nouvelle affiche la promotion de la sortie du film dans les salles IMAX a été lancée.

L’affiche montre Craig comme Bond sur une moto, très méchant et prêt à l’action. Il indique également que des séquences du film ont été tournées avec des caméras IMAX. Il s’agit du premier film Bond à utiliser le grand format, et il sortira en salles IMAX un jour avant les projections régulières, le 9 avril. Consultez l’affiche ci-dessous:

Affiche IMAX No Time To Die

Cette affiche fait suite à l’annonce Land Rover de cette semaine, qui contenait des séquences de répétition d’une scène de poursuite en voiture tournée pour le film. Il y avait aussi une nouvelle bande-annonce révélée lors du Super Bowl le mois dernier, ainsi que cette récente bande-annonce internationale. La chanson thème de mauvaise humeur de Billie Eilish a également été publiée récemment.

No Time To Die met également en vedette Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ana de Armas et Rami Malek. Plusieurs des acteurs réguliers de Bond sont également de retour, y compris Naomie Harris en tant que Miss Moneypenny, Ralph Fiennes en tant que M et Ben Wishsaw en Q. Le film est réalisé par Cary Joji Fukunaga de True Detective.

