Laissez Waddle Dee avoir une pomme, vous monstres

Je sais que Waddle Dees sont les ennemis de Kirby, les serviteurs du roi Dedede, mais cela n’empêche pas mon cœur de briser le visage triste de la nouvelle figurine Waddle Dee de Good Smile Company.

Comme les figures Kirby populaires de Good Smile Company, dont deux seront rééditées conjointement avec ce dernier ajout à la gamme, les pieds et les bras de Waddle Dee se connectent à son corps via des aimants, permettant toutes sortes de poses mignonnes. Combiné avec quatre visages inclus – normal, sérieux, endormi et triste – Waddle Dee est très expressif pour une créature sans bouche.

Mettez son visage sérieux et attachez son bandana et ses accessoires de lance, et il devient badass Waddle Dee, prêt à prendre sa pomme de force si besoin est.

Ou affichez-le avec son visage normal et un ami, recréant ces rares moments où Kirby et Waddle Dee se voient face à face. Ils partent à l’aventure!

Échangez ensuite le visage normal de Waddle Dee contre son visage endormi, car tout cet exercice de prune l’a tiré. Tu sais de quoi il rêve? Pas des poires. Pas des oranges.

Le Waddle Dee Nendoroid est disponible en précommande dans la boutique Good Smile Company, avec une sortie prévue en septembre. C’est la saison des récoltes, quand les pommes sont à leur meilleur.

Allez-y, petit ami.

.