L’aléatoire dans les jeux vidéo n’est pas pareil

Les mécanismes de hasard aléatoires dans les jeux vidéo peuvent être frustrants. Si vous ratez un tir à 90% dans XCOM, lorsque vous en avez vraiment besoin pour frapper, certains joueurs peuvent jeter leur manette ou quitter la rage. Mais tous les aléas trouvés dans les jeux vidéo ne sont pas les mêmes et la façon dont les développeurs utilisent l’aléatoire peut vous faire crier ou applaudir.

Dans une vidéo récente de la trousse à outils de Game Maker, le sujet du hasard est examiné et décomposé. Les choses ne sont pas aussi simples que vous ne le pensez. Les jeux ne se contentent pas de lancer des dés virtuels en arrière-plan pour compenser tout ce qui se passe.

Il existe essentiellement deux types de hasard dans les jeux. Saisie aléatoire, c’est-à-dire quand quelque chose de aléatoire se produit avant que le joueur n’ait une entrée sur le jeu. Cela se voit généralement dans les roguelikes, où les niveaux sont générés aléatoirement sans intervention du joueur. L’autre type de caractère aléatoire est le caractère aléatoire de sortie. C’est là que le joueur prend une décision ou prend une action et le jeu détermine ensuite ce qui se passe en fonction d’une chance aléatoire. C’est ainsi que fonctionnent les plans dans XCOM.

Pour de nombreux joueurs, le caractère aléatoire de la sortie est le plus frustrant des deux. Manquer des tirs ou des attaques cruciaux dans un jeu peut donner aux joueurs l’impression que le jeu les trompe ou les défonce. C’est parce que les humains sont tout simplement terribles avec les chiffres. En fait, certains jeux feront de la supercherie en coulisses pour s’assurer que le résultat de vos choix n’est pas purement aléatoire. Par exemple, dans Civilization, les joueurs qui perdent deux fois 33% de chances de gagner des batailles de victoire gagneront la prochaine bataille. C’est parce que nos cerveaux sont câblés pour attendre ce résultat.

Mais le caractère aléatoire d’entrée peut également causer des problèmes. Dans les jeux avec des bonus aléatoires, par exemple, un joueur peut trouver quelque chose de vraiment bien au début. Cela peut être amusant, mais cela peut aussi rendre le joueur confus. Ont-ils bien joué cette course ou est-ce juste cet objet chanceux qui a aidé? Ce type de hasard aléatoire peut également conduire les joueurs à recommencer le jeu encore et encore, en essayant d’obtenir de meilleurs résultats.

Aucun caractère aléatoire d’entrée ou de sortie n’est meilleur ou pire. Les deux peuvent être utilisés pour créer de grandes expériences ou ruiner le plaisir d’un joueur. La clé est de savoir quand utiliser quoi, comment les équilibrer équitablement et laisser les joueurs voir suffisamment d’informations et de statistiques pour aider les choses à se sentir justes.

La vidéo complète vaut le détour pour en savoir encore plus sur le fonctionnement de l’aléatoire dans les jeux vidéo et comment les développeurs l’utilisent pour rendre les jeux plus excitants et pour que les joueurs se sentent plus tactiques.

.