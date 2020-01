L’Allemagne liste les vingt jeux vidéo les plus vendus en 2019

Il s’agit de commencer une nouvelle année et immédiatement il y a une tentation d’observer les données sur lesquelles il nous reste pour avoir une idée de la tendance dans différents domaines d’intérêt; en particulier dans le monde des jeux vidéo, il est particulièrement frappant de savoir quels titres ont été les plus vendus, d’une part pour être une référence de réussite commerciale pour les entreprises, ce qui leur permet de savoir s’ils ont réussi avec les goûts du public lors de la publication de leur davantage d’œuvres nouvelles, qui à leur tour influenceront ce qu’elles feront pour l’avenir, et de l’autre elle constitue une référence pour le public des joueurs lui-même, sur laquelle les jeux ont été particulièrement frappants et donc, vraisemblablement dans certains cas, quels sont les de meilleure qualité, qui peut indirectement fonctionner comme une sorte de guide pour les futurs achats. Bien que récemment au Pays du Soleil Levant et que le célèbre magazine Famitsu ait été chargé de sortir ce baromètre commercial en Extrême-Orient, il y avait un manque de connaissance de données similaires par la partie qui nous touche géographiquement parlant, en Europe, comptant comme échantillon représentatif un des pays les plus importants économiquement, Allemagne -Pas en vain très rare est le jeu qui n’a pas été localisé dans sa langue depuis des décennies, pour quelque chose qu’il sera-, sans plus attendre, voici la liste des vingt jeux les plus vendus dans ce pays au cours du passé 2019:

FIFA 20 (Electronic Arts) Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo)Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe (Nintendo)Épée Pokémon (Nintendo)Luigi’s Mansion 3 (Nintendo) Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)Super Mario Party (Nintendo) FIFA 19 (Electronic Arts) Minecraft (Microsoft) Days Gone (Sony Interactive) Star Wars Jedi: Fallen Order (Electronic Arts)Super Smash Bros.Ultimate (Nintendo) Need for Speed: Heat (Electronic Arts)The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo)La légende de Zelda: le souffle de la nature (Nintendo)Bouclier Pokémon (Nintendo)Super Mario Maker 2 (Nintendo)Super Mario Odyssey (Nintendo) Resident Evil 2 (Capcom)

Par curiosité, il convient de noter que onze de ces vingt sont des titres exclusivement issus de la console hybride, une bonne tendance à prendre en compte; Quant à la présence exceptionnelle du football à travers la FIFA, ce n’est plus quelque chose qui surprend dans les pays occidentaux à ce stade.

