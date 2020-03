L’American Psychological Association maintient que les jeux ne sont pas liés à la violence

L’American Psychological Association (APA) a de nouveau déclaré qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour dire que les jeux vidéo sont liés à un comportement violent.

Cela fait suite à un examen de sa résolution d’août 2015 à partir de 2018, qui a déclaré que les jeux et la violence n’étaient pas liés. Le Groupe de travail sur les jeux vidéo violents de l’APA a constaté que bien qu’il existe un lien “cohérent et, en moyenne, petit” entre les jeux vidéo et les comportements violents, cette forme de divertissement ne peut pas être présentée comme la seule raison d’actes violents comme des fusillades de masse.

“La violence est un problème social complexe qui découle probablement de nombreux facteurs qui méritent l’attention des chercheurs, des décideurs et du public”, a déclaré la présidente de l’APA, Sandra L. Shullman, PhD.

«Attribuer la violence aux jeux vidéo n’est pas scientifiquement valable et détourne l’attention d’autres facteurs, tels que les antécédents de violence, dont nous savons grâce à la recherche est un prédicteur majeur de la violence future.”

Cela fait suite à l’administration Trump qui blâme les jeux vidéo pour les tirs de masse qui affligent les États-Unis plus d’une fois. En février 2018, le président américain a déclaré que les jeux vidéo avaient besoin de notes – apparemment ne connaissant pas l’ESRB – et qu’ils étaient responsables de la violence armée. Il a rencontré des membres de l’industrie des jeux vidéo à la suite de ces remarques, bien que rien ne soit vraiment ressorti de cette réunion.

Il a ensuite accusé les jeux de violence armée à nouveau en août 2019.