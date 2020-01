L’an dernier, la Nintendo Switch était le matériel le plus vendu aux États-Unis.

Maintenant que la période des fêtes est officiellement terminée, le NPD Group a partagé des informations sur les systèmes, logiciels et accessoires les plus vendus de décembre et 2019. Côté matériel, Nintendo a connu une autre bonne année aux États-Unis.

Le Switch était le matériel le plus vendu de décembre et a terminé en tant que best-seller de 2019. Le Switch Pro Controller était également l’accessoire le plus vendu de 2019. Malgré Nintendo dominant l’année, la PlayStation 4 de Sony était la console la plus vendue de la décennie et son contrôleur – le DualShock 4 – était l’accessoire le plus vendu de la décennie.

Voici un joli graphique, décomposant le tout:

Malgré le succès du Switch en 2019, les dépenses en matériel au mois de décembre ont diminué par rapport aux ventes de décembre 2018 et les dépenses annuelles en matériel ont également diminué. Les gains de commutation n’étaient pas suffisants pour compenser ces baisses:

Les dépenses en matériel informatique en décembre 2019 ont diminué de 17% par rapport à il y a un an, à 973 millions de dollars. Les dépenses annuelles en matériel informatique ont chuté de 22%, à 3,9 milliards de dollars. Les gains de Nintendo Switch n’ont pas pu compenser les baisses sur d’autres plateformes.

Les dépenses en «accessoires et cartes de jeu» ont diminué de 14% (en baisse à 869 millions de dollars) par rapport au mois de décembre précédent, et chaque année, les ventes de cartes et d’accessoires ont chuté de 7% (en baisse à 4,1 milliards de dollars). Dans l’ensemble, le montant dépensé pour le matériel, les logiciels, les accessoires et les cartes de jeu pour jeux vidéo en décembre 2019 était de 3,0 milliards de dollars, soit 15% de moins par rapport à l’année dernière. D’une année à l’autre, les dépenses ont chuté de 13% (tombant à 14,5 milliards de dollars).

Plus tôt ce mois-ci, l’analyste de l’industrie NPD, Mat Piscatella, a noté comment l’industrie du jeu vidéo, en général, pouvait potentiellement voir une baisse des ventes de matériel alors que la PlayStation 4 et la Xbox One mettaient fin à leur cycle de vie.

