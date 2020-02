Lancement d’Empire of Sin, le nouveau John Romero

John et Branda Romero travaillent sur un nouveau projet appelé Empire of Sin. Au cas où vous ne vous en souvenez pas, il a été annoncé l’année dernière et c’est un jeu de stratégie avec des thèmes de gangsters. Son lancement était prévu pour le printemps de cette année, mais les plans ont changé.

Romero Games a confirmé aujourd’hui le retard d’Empire of Sin. Heureusement, l’étude a révélé une nouvelle fenêtre de lancement et, surtout, elle est maintenue pour cette année. L’attente supplémentaire ne sera donc que de quelques mois.

Empire of Sin est maintenant prévu pour l’automne 2020. Les Romero n’ont pas confirmé la date exacte de la première du jeu. «Comme tout contrebandier le sait, une bonne liqueur ne peut pas se dépêcher et il en va de même pour le développement des jeux. C’est pourquoi nous avons décidé de déplacer le lancement d’Empire of Sin à l’automne », a déclaré la société.

L’étude a profité de l’occasion pour remercier tous ses abonnés pour leur soutien continu. De même, il a demandé de comprendre avant le retard du jeu, car de cette façon, ils livreront un produit qui répond aux attentes de chacun.

Extra! Extra! Lisez tout à ce sujet! Nous avons une mise à jour concernant la sortie d’Empire of Sin: pic.twitter.com/5EMq7QZYCU

– Empire of Sin (@EmpireOfSinGame) 18 février 2020

Votre mission dans Empire of Sin sera de devenir l’un des gangsters les plus puissants et les plus influents de Chicago. Cela implique que vous devrez vous battre contre des groupes ennemis pour le territoire et gérer des entreprises telles que les casinos, les bars et les bordels.

Le jeu aura un cadre unique, car il nous conduira jusqu’en 1920. Quant à sa mécanique, il proposera des combats stratégiques qui vous rappelleront XCOM. Le Romero a déclaré que les fans de la franchise apprécieront leur projet.

Empire of Sin sortira sur PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et PC à l’automne de cette année. Trouvez plus de nouvelles liées au titre dans ce lien.

