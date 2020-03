Lancer un jeu PlatinumGames pendant une journée? Découvrez comment ici!

Comme tout le monde le sait, le Kickstarter de TheWonderful 101: Remastered est un succès et, au fil des semaines, a atteint divers objectifs, qui ont conduit à des améliorations du projet, comme un remix de la bande originale avec un invité spécial, ou de nouveaux modes de jeu pour le titre. Tout au long de la campagne, les chefs de projet ont publié des mises à jour et des newsletters concernant l’état actuel de la campagne. Dans le bulletin récemment publié, ils expliquent qu’ils ajouteront une nouvelle récompense, Il s’agit d’une visite des bureaux de PlatinumGames, avec beaucoup de détails et des activités spéciales. Bien sûr, uniquement pour la portée des poches les plus exigeantes. Si vous voulez découvrir tout ce qui comprend, lisez la suite!

Visite du studio PlatinumGames

La newsletter est dirigée avec l’annonce que cette semaine est la dernière de la campagne, mais toujours ils ont beaucoup de choses à dire, en commençant par une nouvelle récompense pour les futurs bailleurs de fonds (ou les personnes qui veulent contribuer plus d’argent à la cause). Ils déclarent avoir toujours reçu de nombreuses demandes concernant des utilisateurs qui demandent s’il est possible de recevoir une visite de l’étude, à laquelle ils ont à leur tour demandé à leurs camarades de classe comment offrir une visite qui satisfasse toutes les personnes qui décident d’entreprendre le voyage jusqu’à Osaka Cependant, comme ils l’expliquent, leur bureau n’est pas exactement un parc d’attractions, la plupart se compose de bureaux avec des moniteurs alignés les uns avec les autres, et selon leurs mots, rien d’excitant par rapport aux bureaux d’autres développeurs. C’est pourquoi ils craignent que les gens y fassent tout le voyage pour rencontrer une étude normale et actuelle.

C’est pourquoi PlatinumGames a conçu une tournée avec toute la loi, dans laquelle se trouvent des expériences uniques, telles que déjeuner avec les développeurs de The Wonderful 101: Remastered, doublage vocal des jeux vidéo, et peut-être le plus attrayant de tous, “être un réalisateur d’un jour”, où on se mettra dans la peau d’un réalisateur d’un titre important, face à des adversités telles que la délégation des décisions sur la façon dont la conception d’un jeu vidéo sera aux travailleurs de votre équipe, qui dès qu’ils entendent vos commandes se mettront au travail.

Avez-vous ce qu’il faut pour prendre en charge un développement PlatinumGames? Vous ferez face aux adversités les plus dures, vos décisions peuvent générer des controverses après le lancement de votre titre … Mais heureusement rien de tout cela ne vous arrivera, car tout restera dans une expérience fictive, mais une expérience qui peut rarement être répétée .

