L’ancien animateur de Naughty Dog se prononce contre la culture Crunch

L’industrie du jeu vidéo a subi un contrecoup en raison du trop grand nombre d’entreprises surchargeant leurs employés, également connu sous le nom de crise. L’un des plus gros délinquants vient de The Last of Us et du développeur Uncharted Naughty Dog. Hier (13 mars), un ancien animateur, Jonathan Cooper, est sorti sur Twitter pour parler des raisons de son départ du studio légendaire.

“La raison pour laquelle je suis parti est parce que je veux seulement travailler avec les meilleurs”, tweete-t-il. «Ce n’est plus Naughty Dog. Leur réputation de crise à Los Angeles est si mauvaise qu’il était presque impossible d’embaucher des animateurs de jeux sous contrat chevronnés pour clôturer le projet. En tant que tel, nous avons fait le plein d’animateurs de films. »

Le taux de roulement du studio est élevé, ce qui conduit à un personnel plus jeune et inexpérimenté que les vétérans. En raison de la réputation du Naughty Dog, peu d’animateurs de jeux voulaient y travailler, ce qui a conduit à l’embauche de nombreux animateurs de films. Malgré leur talent, ils manquaient de connaissances en matière d’assemblage de cinématiques et de formation technique globale lorsqu’il s’agissait de travailler sur un jeu comme The Last of Us 2.

Il continue sur les problèmes auxquels les travailleurs contractuels sont confrontés lorsqu’ils travaillent chez ND.

“Ceux qui ne peuvent pas être à ND pour 2-3 projets (avec des pauses entre les deux) et, pendant les heures supplémentaires rémunérées, ne reçoivent jamais d’avantages sociaux ni la sécurité d’un concert à temps plein. C’est ainsi que l’industrie évolue, de sorte que les travailleurs ont besoin de plus de protection plutôt que la carotte d’un emploi à temps plein «un jour». »

Le crunch implique généralement de travailler 60 à 80 heures par semaine. Cooper dit qu’il n’a «aucun terrible récit» avec les animateurs de son équipe avant son départ, en moyenne entre 46 et 55 heures par semaine.

Plus d’informations sur l’environnement de travail de l’entreprise sont venues le même jour de Jason Schreier de Kotaku, qui a enquêté sur la culture du développeur Uncharted (que nous recommandons fortement de lire à travers son article pour tous les détails). Les grandes découvertes où ce n’était pas obligatoire mais plutôt une pression tacite pour rester en retard parce que tout le monde se lève tard ou sacrifie un week-end pour travailler sur le suivi de The Last of Us en 2013.

“Ils essaient de prendre soin de vous, de vous fournir de la nourriture, d’encourager à faire des pauses”, a expliqué un ancien développeur à Schreier. “Mais pour la plupart, l’implication est:” Faites le travail à tout prix. “”

Le niveau de travail crée certains des titres les plus acclamés de la dernière décennie avec Uncharted 4 et The Last of Us, mais au détriment de la santé et de la sécurité des gens. Schreier parle d’un tuyau qui a failli tomber sur le personnel en raison du fait que les travailleurs de la construction ne se rendaient pas compte que les gens travaillaient encore si tard, et Cooper détaille un ami hospitalisé.

Trouver une solution nécessite beaucoup de travail et une bonne gestion, ce qui manque à Naughty Dog car la société n’a pas d’équipe de production, un groupe de personnes pour garder les choses organisées et s’assurer que les gens prennent une pause d’une longue journée.

Les retards semblent être une bonne solution aux problèmes pour donner plus de temps à l’équipe, mais cela s’est révélé causer plus de travail. Les trois mois supplémentaires pour affiner le retour de Joel et Ellie signifient trois mois de plus. Cela conduisait à des semaines de douches en moins, de sauts de repas et de moins de temps avec les amis et la famille.

Souvent, les développeurs bénéficient de congés pour des vacances et des bonus, parfois pas les deux. Même avec cette compensation, les entrepreneurs ne reçoivent pas ces avantages, et les personnes qui les ont reçues doivent encore faire face à des mois de longues heures, de longues nuits et à travailler pendant le week-end.

Certains changements se sont produits dans les principaux chefs de file de l’industrie. L’année dernière, Nintendo a pris position contre ce type de culture de travail. À mesure que de nouveaux rapports arrivent et que les employés dénoncent une mauvaise gestion et des environnements hostiles, les choses peuvent s’améliorer pour les développeurs.

The Last of Us 2 sort le 29 mai exclusivement pour PlayStation 4.

