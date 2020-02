L’ancien directeur artistique de DICE rejoint Retro Studios

Jhony Ljungstedt, ancien directeur artistique du studio DICE d’EA, fait maintenant partie de Retro Studios.

Ljungstedt était auparavant le directeur artistique de Mirror’s Edge: Catalyst et Battlefield V.Il a également travaillé sur Battlefield 3: Close Quarters et Back to Karland et Medal of Honor (2010). Ljungstedt contribuera probablement maintenant à Metroid Prime 4.

Retro Studios a eu une autre location notable en août. Le créateur de Halo, Kyle Hefley, a rejoint le développeur en tant que nouvel artiste principal.

La source

en relation