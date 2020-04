L’ancien directeur de Xbox s’intéresse au débat sur les piles AA

L’ancien directeur du marketing de la console Xbox, Albert Penello, a partagé ses réflexions sur le sujet brûlant des piles AA par rapport aux cellules internes recyclables pour les contrôleurs. Ses commentaires sont intervenus à la suite de l’annonce que la Xbox Series X continuera d’utiliser des piles AA.

Écrivant sur Twitter, Penello – qui travaille maintenant chez Amazon – a déclaré que le compromis entre les piles AA et les cellules internes est “plus complexe que les gens ne le pensent”.

“C’est un débat qui fait rage depuis des années, et il y a de bons points des deux côtés. Le plus difficile est que c’est une décision binaire – choisir l’un aliène l’autre”, a-t-il déclaré.

Penello a déclaré avoir découvert dans ses recherches auprès des clients que les piles AA étaient le choix préféré. Les joueurs de base et les amateurs de technologie souhaitaient généralement des cellules internes, mais les piles AA ont gagné en termes d’opinion publique dans l’ensemble, a déclaré Penello.

Il a ensuite parlé de certains des avantages des piles AA en particulier. “Les AA ont très peu d’attrait lorsqu’ils ne sont pas utilisés, donc un contrôleur avec AA peut rester assis plus longtemps. Les AA peuvent être remplacés facilement au milieu du jeu lorsque les piles meurent. Les AA peuvent utiliser des piles jetables OU rechargeables”, a déclaré Penello. “Aucun entretien des piles n’est requis avec les piles AA et les piles ne se dégradent pas.”

Les cellules internes ont également leurs propres avantages, a déclaré Penello, y compris la commodité et le coût (car vous n’avez pas besoin d’acheter des piles AA encore et encore, même si les cellules elles-mêmes sont plus chères à produire pour les fabricants). Les personnes qui veillent à garder leurs contrôleurs chargés ou qui ne jouent pas pendant de longues périodes sont rarement gênées, a-t-il déclaré.

En termes d’impact environnemental des piles AA par rapport aux cellules internes des contrôleurs, Penello a déclaré que c’était un lavage. Il a dit qu’il préfère personnellement les piles AA car cela lui donne le plus d’options, mais Penello a déclaré qu’il comprenait que la situation était “complexe et qu’il n’y avait pas de moyen simple de satisfaire les deux parties”.

Pour sa part, Jason Ronald de Microsoft dit que la Xbox Series X s’en tient aux piles AA parce qu’elle donne aux joueurs le choix car ils peuvent utiliser des piles AA ou un bloc-piles rechargeable. “Ce qui revient à dire que quand on parle aux joueurs, c’est un peu polarisant et il y a un camp fort qui veut vraiment des AA”, a déclaré Ronald. “Donc, donner de la flexibilité est le moyen de plaire aux deux [sets of] les gens … Vous pouvez utiliser une batterie rechargeable et cela fonctionne comme sur Elite, [but] c’est une chose distincte. “

La Xbox Series X devrait sortir ce jour férié, et c’est toujours le plan même au milieu de la crise COVID-19.

