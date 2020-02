L’ancien directeur financier de Starbreeze Ahlskog reconnu coupable de délit d’initié

L’ancien directeur financier de la société suédoise de jeux Starbreeze, Sebastian Ahlskog (photo), a été condamné pour délit d’initié.

Tel que rapporté par GamesIndustry.biz, Ahlskog a été reconnu coupable d’avoir abusé de sa connaissance des problèmes d’argent de Starbreeze afin de gagner de l’argent avant que l’entreprise ne fasse faillite en décembre 2018. L’ancien directeur financier aurait également vendu certaines de ses actions dans la société. pour limiter combien d’argent il a perdu avant sa reconstruction imminente. Il a démissionné en octobre 2018.

Il a été condamné à une amende de 40 000 kr (4 128 $).

L’ancien PDG Bo Andersson Klint a été dégagé de tout acte répréhensible dans le cadre de la même affaire, qui fait suite à une enquête de la Swedish Economic Crime Authority (ECO). C’est la même organisation qui a fait une descente dans les bureaux de Starbreeze fin 2018.

Starbreeze a fait faillite en décembre 2018 et a eu trois mois pour se reconstruire. La société a demandé trois extensions consécutives à cette fenêtre et a finalement émergé de la reconstruction en décembre 2019. Dans le processus, la société a vendu bon nombre des droits de publication qu’elle a achetés au cours des années précédentes – y compris ceux pour Psychonauts 2, System Shock 3 et Dead by Daylight – et n’a désormais plus que l’IP Payday à son nom.

La société a évalué cette marque à près de 162,3 millions de dollars avec un troisième versement en cours. Starbreeze est actuellement à la recherche d’un éditeur pour Payday 3.

La société mère de 505 Games, Digital Bros, a acheté pour 24,1 millions de dollars d’actions Starbreeze appartenant à la société coréenne Smilegate, ce qui rend probable que la société italienne finira par acheter la tenue suédoise. Si cela devait se produire, il serait probable que 505 publie Payday 3.