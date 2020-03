L’ancien patron de PlayStation ne manque pas la guerre des consoles

L’ancien directeur de PlayStation, Adam Boyes, semble heureux de la fin de la période des «guerres de console» de sa vie. Boyes, qui était vice-président des relations avec les tiers sur PlayStation de 2012 à 2016, a déclaré à USgamer qu’il aimait ce qu’il faisait, avec qui il travaillait et ce qu’il avait accompli lors de sa carrière chez Sony. Mais il y avait aussi beaucoup de stress.

“Parfois, j’ai l’impression d’avoir une opinion, mais cela n’a pas d’importance parce que je l’ai fait”, a déclaré Boyes à propos du lancement prochain de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X plus tard cette année, et de toute la pression qui vient d’être un cadre. dans une entreprise qui lance un nouveau système. “J’ai tout mis en œuvre. J’ai adoré. Construire une équipe incroyable, vivre une expérience incroyable. […] Vous pensez donc que j’aurais un FOMO dont je ne fais pas partie, mais ce n’est vraiment pas le cas. Il y avait tellement de stress et je pense que tout le concept de bataille de console, il vous prend le relais. C’est comme, c’est tout ce que vous pensez. “

Boyes était un cadre chez PlayStation pour le lancement de la PlayStation 4 en 2013. Le «concept de bataille de console», comme il l’appelle, fait sûrement référence à la façon dont la PlayStation et la Xbox sont historiquement connues pour se pousser très fort l’une contre l’autre pendant qu’elles tentent pour positionner leur propre console comme celle à acheter. Boyes a une histoire dans ce genre de stratégie initiale.

Boyes et Shuhei Yoshida, directeur de PlayStation, ont attisé les flammes de la console avec un coup sur la politique de jeu utilisée de la Xbox One au cours de l’E3 2013. Les voici dans leur vidéo qui met Microsoft en valeur pour sa stratégie (une qui a ensuite été inversée).

Boyes dirige désormais Iron Galaxy Studios en tant que PDG. La société est connue pour ses titres professionnels, y compris les ports Switch de Skyrim, Overwatch et Diablo III. Le développeur crée également des jeux originaux, dont le dernier était Extinction en 2018.

Au sujet des guerres de consoles, le directeur de longue date de Microsoft, Phil Spencer, a rejeté l’idée. Allez sur USgamer pour lire leur interview complète avec Boyes.

La PS5 et la Xbox Series X devraient toutes deux sortir ce jour férié. Jusqu’à présent, Microsoft a été beaucoup plus ouvert sur le système, partageant des images de sa conception et de ses spécifications. Sony reste plus mystérieux, mais avec la sortie prochaine des deux systèmes, cela devrait changer à tout moment.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: les plus grandes exclusivités PS5 et PS4 à venir en 2020 à ce jour