L’ancien président de Nintendo Of America, Reggie Fils – Aimé rejoint le conseil d’administration de GameStop

L’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, a été nommé au conseil d’administration de GameStop. Il fera équipe avec Bill Simon et J.K. Symancyk. Simon a précédemment occupé des postes de direction dans le commerce de détail au cours des 30 dernières années et Symancyk est l’actuel président et chef de la direction de PetSmart.

La mission est de faire de GameStop une entreprise rentable à nouveau après que la société a annoncé la fermeture de plus de 180 magasins dans le monde en 2019. Reggie a partagé un message sur Twitter après l’annonce:

L’industrie du jeu a besoin d’un GameStop sain et dynamique. J’ai hâte de faire partie du conseil d’administration de GameStop et d’aider à y arriver.

Le directeur général de GameStop, George Sherman, a également fait une déclaration:

Les améliorations apportées au rafraîchissement du conseil d’administration et à la gouvernance annoncées aujourd’hui représentent une étape importante dans la transformation de GameStop alors que nous continuons à faire évoluer la stratégie commerciale de l’entreprise pour réussir à long terme. Nous sommes heureux d’accueillir Reggie, Bill et J.K. au tableau. Ils sont chacun hautement qualifiés et apportent une expérience significative et pertinente à notre redressement.

Quatre membres actuels du conseil d’administration de GameStop quitteront leurs fonctions. Cela comprend Dan DeMatteo, Gerald Szczepanski, Larry Zilavy et Steve Koonin. La directrice de GameStop, Kathy Vrabeck, a déclaré que le conseil d’administration révisé continuerait de mettre en œuvre une stratégie pour restituer de la valeur aux actionnaires de la société.

Reggie a annoncé pour la première fois qu’il quitterait Nintendo il y a un peu plus d’un an, en février 2019. Depuis, il a assumé le rôle de luminaire de l’industrie et a donné des conférences à l’Université Cornell, dans le cadre de son département de communication.

Qu’en pensez-vous? Pensez-vous que Reggie peut aider GameStop à rebondir? Dites-nous ci-dessous.

