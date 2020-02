L’ancienne carte Canyon des rois sera de retour dans Apex Legends

Sur 4 saisons, Respawn Entertainment a introduit des changements substantiels dans Apex Legends qui ont non seulement affecté la mécanique du jeu, mais aussi le lieu où la compétition a lieu. La saison dernière, la carte originale, Cañón de los Reyes, a été remplacée par La fin du monde, il n’est donc plus possible de rejouer sur la carte qui a tout déclenché. Heureusement pour tous ceux qui manquent l’ancienne carte, aujourd’hui, il a été révélé qu’ils pouvaient bientôt y jouer.

Selon les informations officielles du développeur, les jeux Apex seront de retour dans le Kings Canyon à partir de demain 21 février et des combats pourront y avoir lieu tout au long du week-end, jusqu’au 24 février. Vous devez prendre en compte que la version du Canyon des rois qui reviendra est celle que nous avons vue dans la saison 1: Wild Frontier, c’est donc la carte avec laquelle le titre a fait ses débuts.

Dans la saison 2: Battle Load, la carte a subi quelques changements qui ont abouti à de nouvelles possibilités de gameplay et était la dernière version avec laquelle elle a dit au revoir avec le début de la saison 3: Fusion

Un autre détail est que pendant cette période, il sera possible de choisir entre la carte Cañón de los Reyes ou la fin du monde tant qu’il s’agit d’un jeu non compétitif, car seule la carte de la fin du monde sera disponible dans la liste des sessions de classement. Si vous manquez cette période, ne vous inquiétez pas, la carte sera de retour dans la seconde moitié de la saison compétitive du jeu, car elle alternera avec celle de la Fin du monde, disponible dans la première moitié.

Il y a quelques jours, des problèmes ont été signalés avec les serveurs du jeu, mais ils étaient déjà résolus. Plus tôt ce mois-ci, la saison 4 est arrivée pour célébrer l’anniversaire du titre en ajoutant beaucoup de contenu qui met en évidence la nouvelle légende, Revenant.

Apex Legends est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez trouver plus d’informations sur lui si vous consultez son dossier.

