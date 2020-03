Langrisser I & II est sorti sur Switch aujourd’hui, voici une bande-annonce de lancement

Langrisser I & II, un package unique contenant des remakes des deux classiques RPG, est lancé aujourd’hui sur Nintendo Switch. NIS America a partagé une bande-annonce de lancement pour marquer l’occasion.

Les deux jeux présentés ont été entièrement remasterisés avec des graphismes HD, de la musique réorchestrée et des améliorations de la qualité de vie. La bande-annonce est accompagnée d’informations supplémentaires si vous avez besoin de vous rattraper:

Lorsque les forces des ténèbres cherchent à éteindre la vie telle que nous la connaissons, les Descendants de la Lumière émergeront et vaincront le chaos avec l’épée légendaire, Langrisser! Reconçu pour les consoles modernes, Langrisser I & II apporte un nouvel éclairage à cette légendaire série SRPG.

À propos de l’histoire:

Langrisser I: Les forces des ténèbres descendent sur le royaume de Baldea. Prenez votre épée en tant que prince Ledin et découvrez le mal qui se trouve au cœur de l’empire Dalsis.

Langrisser II: Les forces des ténèbres menacent à nouveau le royaume. Plongé entre les factions belligérantes, il appartient à notre héros Elwin de naviguer dans cette guerre et de déterminer la voie qui apportera la paix à ce conflit.



Principales caractéristiques:

– A Blade Honed to Perfection: découvrez deux titres classiques avec de nouveaux visuels, de la musique, de la localisation, un nouveau personnage avec de nouveaux choix d’histoires, et passez de l’art remasterisé à l’art classique!

– Légions légendaires: les options de personnage étendues sur deux jeux vous permettent de commander 33 personnages jouables et de les personnaliser avec 50 classes uniques.

– Forgez votre destin: votre meilleure arme est le choix. Vos décisions se traduisent par l’une des 22 fins d’histoire et 560 résultats de caractère pour les deux titres.

Nous aurons un examen de la collection pour vous en temps voulu, mais d’ici là, assurez-vous de nous faire savoir si vous envisagez de saisir celui-ci avec un commentaire ci-dessous.

