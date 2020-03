Langrisser I & II (Switch) Critique

Langrisser I et II sont des remasters des jeux du même titre de 1991 et 1994, chacun offrant des graphismes et des animations mis à jour tout en espérant impressionner le public occidental. Les fans occidentaux se réjouiront d’apprendre que les versions remasterisées de Langrisser I et II sont en anglais. Au moins, les sous-titres sont en anglais. Les acteurs de la voix parlent toujours japonais en arrière-plan, j’ai donc comparé l’expérience à regarder un anime subbed. Les traductions étaient simples et polies et n’avaient pas de gaffes dignes d’un meme ni de phrasé bizarre.

Au lieu de passionnantes cinématiques d’introduction dignes de titres remasterisés, notre héros est accueilli par une image fixe et clignotante de la déesse de la lumière, Lucilis. Son dialogue est une situation de copier / coller, donc les deux jeux commencent exactement de la même manière, la seule vraie différence étant quand elle nomme les protagonistes. Elle donne au joueur un test d’aptitude qui détermine la classe de départ de son personnage. Une fois que c’est décidé, les deux jeux proposent un mode Easy Start. Il accorde plus d’or au début, plus de points d’expérience, etc. J’ai refusé pour avoir une première expérience honnête avec le jeu, et je n’ai vraiment eu aucun mal à progresser sans le boost.

Le gameplay est structuré autour de scénarios de chapitre. Les chapitres indiquent l’emplacement de l’histoire et les scénarios sont les éléments jouables. Chaque scénario a des conditions gagnant / perdant qui sont influencées par l’histoire. La progression de l’histoire peut changer lorsque certaines conditions sont remplies dans un scénario; par exemple, si l’un des membres de votre groupe tombe à un moment précis de l’histoire, une nouvelle route d’histoire s’ouvre. Langrisser I a 20 chapitres et 8 itinéraires d’histoire différents tandis que Langrisser II a 21 chapitres et 13 itinéraires différents. Sur les deux, II a un récit plus fort et des possibilités de détour plus rapides. Les détours sont synonymes de rejouabilité, et je suis personnellement intéressé de découvrir comment ces différents itinéraires modifient les résultats de l’histoire.

Les histoires de RPG sont importantes, mais la viande de ces remasters est le gameplay tactique au tour par tour. Vous allez certainement regarder les unités bouger beaucoup plus que vous ne vous demanderez pourquoi il y a tant de rousses dans cet univers. Les classes d’unités sont nombreuses et chaque classe a des niveaux améliorés. Les généraux possèdent une classe, et cette classe peut être modifiée ou améliorée en utilisant CP. Tous les généraux gagnent des PC séparément en tuant des unités ennemies elles-mêmes ou avec des unités qu’ils commandent. Les tués gagnent des points d’expérience et les niveaux augmentent les CP. Au début des scénarios, les joueurs peuvent afficher la carte, embaucher le nombre et le type de mercenaires souhaités pour chaque général et changer l’emplacement de départ de leurs généraux. Les types d’unité embauchés sont basés sur la classe d’un général et sur ce qu’ils ont déverrouillé dans l’arborescence des classes. Lorsque les généraux tombent au combat, leur aide embauchée bat en retraite.

En tant que joueur novice intrigué par le genre, j’ai progressivement repris les forces et les faiblesses de l’unité. Les types d’unités restent largement cohérents sur les deux jeux. Cependant, les mercenaires mages semblaient considérablement plus faibles dans le premier match que dans le second. C’était agréable de sentir que ces unités pouvaient tenir bon au lieu d’être simplement entourées de fourrage autour de mon guérisseur. Une autre chose, et c’est évident, mais un jeu tactique signifie que l’ordre dans lequel vous déplacez vos unités et où vous les déplacez est super important. Il a fallu quelques chapitres pour réaliser que déplacer d’abord votre général et faire suivre vos mercenaires leur donnerait des buffs en étant à proximité de leur commandant. Rions tous de mon frustrante ignorance. Pour ma défense, Langrisser n’avait pas de tutoriel comme je le pensais. Au lieu de cela, il y a un onglet “comment jouer” lorsque vous appuyez sur le bouton de pause universel. Stupide, je ne pensais pas mettre en pause un jeu au tour par tour avant d’avoir conquis quelques chapitres. Langrisser II propose plus de tutorialisation par le dialogue, mais il était alors un peu trop tard pour m’aider.

Il est temps pour les négatifs. La caméra m’a rendu nauséeux. J’adore voir les mignons personnages chibi, mais lorsque la caméra est zoomée trop près et est toujours centrée sur l’unité qui bouge, c’est un visuel discordant. J’ai dû détourner le regard de l’écran pendant les virages ennemis en raison de la fermeture rapide et du changement d’unités. Une autre irritation était la musique. Cela semble accrocheur au début, puis vous réalisez que c’est une boucle de 30 secondes de la même chose. Il ne m’a pas fallu longtemps pour le couper. Enfin, la partie la plus frustrante de mon expérience avec ces remasters a été l’IA. Je serais au coude à coude dans un scénario, la défaite s’accrochant à moi, et l’IA subirait un pet de cerveau et se retournerait. Je me souviens d’un cas où j’aurais dû perdre, mais l’IA miséricordieuse m’a bouleversé en me laissant gagner. Les unités alliées sont également considérablement stupides. Ils aiment garder les choses fraîches en se jetant de temps en temps dans un danger évitable.

Il est finalement injuste pour moi de comparer Langrisser I et II à d’autres RPGS tactiques comme la série Fire Emblem étant donné que mon exposition à Fire Emblem est due à Super Smash Bros (I main Ike). Ce que je peux dire, c’est que mon temps avec Langrisser a été satisfaisant. C’est un type de jeu de rôle tactique sans fioritures, l’accent étant mis sur la tactique. Les histoires étaient engageantes, bien que parfois simples, et les scénarios ne se sont jamais sentis répétitifs. C’était bien d’avoir l’histoire structurer le scénario, donnant un sens à chaque bataille. À tout le moins, je recommande de consulter la démo pour déterminer si l’achat de ces remasters est une décision tactique.

0 – 0,9

Torture

1 – 1,9

Extrêmement horrible

2 – 2,9

Très mauvais

3 – 3,9

Mal

4 – 4,9

Pauvres

5 – 5,9

Pas si bon

6 – 6,9

Moyenne

7 – 7,9

Bien

8 – 8,9

Très bon

9 – 9,9

Incroyable

dix

Pratiquement parfait