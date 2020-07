l’animation est diffusée en 2021, voici votre premier aperçu

© Square Enix

Square Enix a officiellement annoncé que The World Ends With You: The Animation sera lancé à l’international en 2021.

Ce tout nouvel anime, basé sur le jeu original Nintendo DS de 2007, verra le retour de Tetsuya Nomura, Takeharu Ishimoto et d’autres membres de l’équipe de développement d’origine pour redonner vie à l’histoire. La production est assurée par Domerica et Shin-Ei Animation.

Voici un synopsis avec la bande-annonce officielle:

Neku se réveille au milieu du Scramble Crossing animé de Shibuya, sans aucun souvenir de comment il y est arrivé. Il ne sait pas qu’il a été transporté vers un autre plan d’existence connu sous le nom de Underground (UG). Désormais participante à contrecœur au mystérieux «jeu des moissonneurs», Neku doit s’associer à une fille nommée Shiki pour survivre. Ensemble, ils accomplissent des missions et vainquent des monstres connus sous le nom de «bruit» en découvrant progressivement la vraie nature de ce jeu tordu.

Quelles sont vos premières impressions sur le teaser ci-dessus? Dites-nous ci-dessous.