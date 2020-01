L’anime des sept péchés capitaux semble assez difficile

Zut. La dernière saison de Seven Deadly Sins propose quelques animations douteuses. Nul doute qu’il sera nettoyé pour la sortie ultime de Blu-ray, mais en attendant, les fans doivent faire face à un art discordant.

Via 2ch, voici quelques-uns des exemples les plus flagrants. Certes, les animateurs sont surchargés de travail et précipités, mais il pourrait être judicieux de rappeler cela lorsque le produit fini est affecté à ce point:

Comme le souligne ce fil r / anime, A-1 Studio a réalisé les trois premières saisons de Seven Deadly Sins. Le troisième et actuel s’est retrouvé entre les mains du Studio Deen. Il ne semble pas que la transition se soit bien déroulée et, espérons-le, la saison peut être nettoyée.

